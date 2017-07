Südafrikaner leitet Beeskower Spanplattenwerk

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Jan Riekert ist neuer Werkleiter bei der Sonae Arauco GmbH in Beeskow (Oder-Spree), besser bekannt als "Spanplattenwerk". In dieser Funktion folgt er Jörg Bannicke, der fünf Jahre lang, bis März dieses Jahres, das Werk gemanagt hatte. Jan Riekert stammt aus Südafrika. Der 52-jährige Ingenieur mit ökonomischer Zusatzausbildung verfügt über Erfahrung im Bereich der Papier-, Druck und Verpackungsindustrie. Für den Standort Beeskow kündigte er "kontinuierliche Investitionen" an, darunter auch Verbesserungen der Abluft. Im Beeskower Werk sind etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den Produkten zählen mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie Spanplatten mit und ohne Beschichtung.