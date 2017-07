Zweckverband will Schadenersatz

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland (ZVWA), der Vertreter aus zehn Gemeinden und zwei Städten angehören, hat am Donnerstag einen Beschluss "zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem Land und dem Landkreis" gefasst.

Ausgangspunkt ist die sogenannte Altanschließerproblematik. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im November 2015 eine Gruppe von Abwasseranschluss-Bescheiden als rechtswidrig eingestuft hatte, drohen dem ZVWA "erhebliche finanzielle Belastungen und dauerhafte wirtschaftliche Nachteile durch ausfallende Abgabenerlöse, nutzlose Aufwendungen und nicht gebührenfähige Kosten", heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage. "Zugleich kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Land Brandenburg diesen Schaden (...) verursacht hat und hierdurch den geschädigten Zweckverbänden gegenüber zum Ersatz verpflichtet ist." Die daraus erwachsenden Ansprüche hat der ZVWA am 13. Dezember 2016 geltend gemacht, das wurde am 28.Februar zurückgewiesen. Ähnlich ging es etwa 20 anderen Zweckverbänden. Damit nicht jeder Verband sofort klagen muss - um die Verjährungsfrist einzuhalten - wurde mit Unterstützung des Landeswasserverbandstages eine Vereinbarung mit dem Land über ein Leitverfahren vorbereitet. Das Land hat zugleich die Verjährungsfrist bis 31. Dezember verlängert. Der jetzt gefasste Beschluss des ZVWA bedeutet nur, dass er sich dem Leitverfahren anschließt. Das sei aber, wie Geschäftsführerin Gisela Scheibe betonte, kein Musterverfahren. Das wiederum heißt, das Leitverfahren klärt die Rechtslage, dann entscheidet sich, ob das Land von sich aus auf die Verbände zugeht oder diese Klage erheben müssen.

Verbandsvorsteher Hans-Ulrich Hengst betonte, dass es bei dem Verfahren nicht um die Ansprüche der Beitragszahler an den ZVWA geht. Insgesamt haben nach dem Gerichtsurteil 3055 Beitragszahler einen Antrag auf Rückzahlung gestellt, rund 800 verlangen zudem Schadenersatz aufgrund des Staatshaftungsgesetzes.