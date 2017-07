Fehler der Polizei führt zu Todessprung

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Eine offensichtliche Fehlinformation der Polizei hat möglicherweise zum Tod eines 44-jährigen Mannes aus Gesundbrunnen geführt. Der Mann war am Mittwoch vom Balkon einer Wohnung in der Koloniestraße gesprungen und starb trotz einer Notoperation am Donnerstagabend. Am Mittwoch hatte sein 17-jähriger Sohn die Beamten um Hilfe gerufen hatte. Eine angebliche Bedrohung durch fremde Personen konnten die Polizisten vor Ort nicht feststellen, entdeckten in der Wohnung jedoch ein zur Fahndung ausgeschriebenes Fahrrad. Nach Aussagen der Polizei sei den Beamten vor Ort bei einer Fahndungsanfrage mitgeteilt worden, dass der 44-Jährige mit Haftbefehl wegen offener Rechnungen gesucht werde. Als die Polizisten ihm dies mitteilten und ihn in Haft nehmen wollten, kletterte der Mann auf die Balkonbrüstung und ließ sich in die Tiefe fallen.