Petzold für stärkere staatliche Förderung

"Ein Mix aus sozial-bezahlbaren Wohnungen mit hohen Standards und höherpreisigem Wohnungsbestand sollte zum Selbstverständnis gehören. Insbesondere diese Unternehmen sollten für den Bau sozial-bezahlbaren Wohnraums mit dauerhafter Sozialbindung der Wohnungen staatlich gefördert werden", meinte Petzold.

Auf Bundesebene orientiert sich seine Partei dabei am "Wiener Modell", wo öffentlich geförderte, bezahlbare Wohnungen zu festgelegten Mieten in öffentlichem Eigentum existieren, in denen Mieterinnen und Mieter mitbestimmen können. "Außerdem möchte ich für eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit werben. Es muss dringend wieder einen Sektor im Wohnungsbereich geben, der dem Profitstreben bewusst entzogen wird und den Kernbestand eines neuen, sozial und ökologisch nachhaltigen Wohnungssektors bilden." Der Bundestagsabgeordnete sieht im Berlin nahen Raum seit langem eine angespannte Wohnungsmarktsituation, obgleich sich in den vergangenen zwei Jahren zunehmend wieder private Investoren gefunden haben, die bereit sind, in den Wohnungsneubau zu investieren.

Aber: "Mit ihrem Engagement und der entsprechenden Nachfragesituation hat sich sofort auch die Kostenseite weiterentwickelt. Was zur Folge hat, dass diese privaten Investoren zwar im Mittelklasse-, Premium- und Hochpreisstandard bauen. Aber für einen zunehmenden Teil der Bevölkerung werden derartige Wohnungen unerschwinglich. Mit den neuen Wohnungen entsprechender Preissegmente erhöht sich zudem automatisch die durchschnittliche ortsübliche Miete, was dann wiederum bei Neuvermietungen beispielsweise, aber auch nach Sanierungen Auswirkungen auf die Bestandswohnungsmieten haben kann."