Leichtfertiges Durchwinken

Für die Behörden sollte es heißen: Das schauen wir uns mal genau an, bevor wir es an dieser Stelle genehmigen. Denn es ist ja etwas Neues, dessen eventuelle Auswirkungen man unter die Lupe nehmen sollte. Dass dies im Fall Altwustrow unterlassen wurde, ist ärgerlich. Nach allem, was man hört, ist dieses Durchwinken von Bauanträgen ohne Prüfung leider kein einmaliger Lapsus, sondern vielerorts in ähnlichen Fällen üblich.

So gibt es den Verdacht, dass das sogenannte gemeindliche Einvernehmen bei Bauanträgen von Investoren häufig allzu leichtfertig erteilt wird. Und zwar weil die Kommunen teure Verfahren fürchten, wenn sie etwas ablehnen, der Bauherr aber im Anschluss juristisch auf die Genehmigung pocht. Sollte dies tatsächlich gelebte Praxis in Brandenburg sein, wäre das ein unhaltbarer Zustand.