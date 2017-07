Rouanetstraße wird ausgebaut

artikel-ansicht/dg/0/

Bauarbeiter der Firma Kurylyszyn fertigen mit Hilfe von Baugeräten wie ein Bagger, Verdichtungsgeräten und Lkw-Zulieferfahrzeugen den Aushub und den Unterbau der Straße, anschließend werden, wie bereits beim ersten Bauabschnitt der Rouanetstraße, großformatige Betonpflastersteine mit engen, und daher geräuscharmen Fugen verlegt. Der erste Abschnitt des Straßenausbaus Rouanetstraße zwischen den Abzweigen Schillerstraße und Zeppelinstraße war im vorigen Jahr vorgenommen worden.

Ab dem 7. August, so plant es die Stadtverwaltung, geht es mit dem Ausbau der Schützenstraße vom Abzweig Luchstraße bis zum Abzweig Liebknechtstraße weiter. In diesem Zusammenhang werden unter anderem eine Regentwässerung eingebaut und Trinkwasserleitung verlegt. Die edis verlegt ein neues Energiekabel in einer Gehwegseite. Die Schützenstraße ist wegen der Sperrung am Abzweig Luchstraße derzeit eine Sackgasse. Wenn die Schützenstraße fertiggestellt ist, zieht die Baustelle in die Luchstraße weiter. Dort ist die Erneuerung des Gehwegs vorgesehen. Außerdem wird ein Regenwasserkanal und eine Trinkwasserleitung verlegt. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow hat sich kurzfristig für die Erneuerung seiner Schmutzwasserleitung entschieden. Zuletzt wird die Straße, wie im gesamten Wohngebiet, mit Betonpflastersteinen einheitlich fertiggestellt. In allen Straßen des Wohnviertels, die aktuell ausgebaut werden, installiert die Stadt auch neue Beleuchtungsanlagen. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist nach Planung der Stadtverwaltung für Ende November vorgesehen.

Wie die für den Tiefbau zuständige Sachbearbeiterin in der Stadtverwaltung, Silke Post, erläutert, ist Ziel der Maßnahme, die Haupterschließungsstraßen des Wohnquartiers Schützenstraße, Rouanetstraße und Schillerstraße, die an die übergeordnete Liebknechtstraße anbinden und einen Ring bilden, einheitlich auszubauen. Von den sechs abzweigenden Anliegerstraßen sind bisher lediglich die Kleine Rouanetstraße und der westlich gelegene Teil der Zeppelinstraße ausgebaut.