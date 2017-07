artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (GZ) Auf die Hochwasser-Katastrophe in Leegebruch folgte eine Flut der Hilfsbereitschaft - auch durch die Sportler der Region. Diese erlebte am Donnerstagabend, genau drei Wochen nach den sintflutartigen Regenfällen, mit einem Fußball-Benefizspiel ihren Höhepunkt.Auf dem Sportplatz der Gemeinde stellte sich der Oranienburger FC Eintracht vor. Dass der drei Klassen höher spielende Brandenburgligist mit 3:1 (2:0) gewann, wurde zur Randnotiz. Was zählte: 450 zahlende Zuschauer sorgten für eine beeindruckende Kulisse und eine Spendensumme von 3 500 Euro.