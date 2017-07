Kaffeekränzchen gegen die Einsamkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Nette Leute in guten Stuben" heißt ein neues Angebot der Seniorenbeauftragten der Stadt Eisenhüttenstadt, das in den kommenden Wochen starten soll. Hintergrund ist der hohe und immer höher werdende Anteil von Senioren in der Stadt. "Im Jahr 2020 werden 30 Prozent der Bevölkerung in Eisenhüttenstadt älter als 65 Jahre sein", erklärt Andrea Peisker. "2030 sogar schon 40 Prozent." Speziell in den Wohnkomplexen (WK) III, IV und V würden überproportional viele Ältere wohnen. Speziell im WK IV sei schon jetzt jeder dritte Bürger älter als 75 Jahre.