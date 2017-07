artikel-ansicht/dg/0/

Es ist kurz nach halb elf am Vormittag, als plötzlich Martin Schulz durch den Pulk der wartenden Journalisten pflügt und sich einen Weg zum Büro von Sigmar Gabriel bahnt. Es gibt auch andere Wege zu Gabriels Büro. Aber dieses Zeichen ist dem SPD-Kanzlerkandidaten offenbar wichtig. Schon die Tatsache, dass der Außenminister eigens wegen des Streits mit der Türkei seinen Urlaub unterbrochen hat, deutet an, dass an diesem Morgen Wichtiges in der Luft liegt. Schließlich, eine halbe Stunde später, tritt der Außenminister selbst vor die Mikrofone. Was er zu verkünden hat, bedeutet eine dramatische Wende im bisher sehr duldsamen Verhältnis Deutschlands zur Türkei.

"Wir müssen zu einer Neuausrichtung unserer Türkei-Politik kommen", sagt Gabriel. Schon lange sind die willkürlichen Festnahmen in dem Nato-Partnerland und EU-Beitrittskandidaten der Bundesregierung ein Dorn im Auge.

Drei Vorkommnisse brachten das Fass nun zum Überlaufen. Zunächst war das die Inhaftierung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner wegen des Verdachts der Terrorismusunterstützung. "Die Vorwürfe sind offensichtlich unbegründet und an den Haaren herbeigezogen." In türkischen Gefängnissen säßen noch neun von insgesamt 22 im Zusammenhang mit dem gescheiterten Putsch festgenommenen Deutschen.

Auch die Schwarze Liste mit 68 Namen, die türkische Stellen vor wenigen Wochen dem Bundeskriminalamt übergeben haben, sorgte in der Bundesregierung für Unmut. Einem Bericht der "Zeit" zufolge wird darin etwa Unternehmen wie Daimler und BASF vorgeworfen, Terroristen zu unterstützen. Die Unternehmen wollten die Vorgänge am Donnerstag nicht kommentieren. Allein BASF, das im Land sechs Produktionsstätten mit rund 800 Beschäftigten betreibt, bestätigt: "Wir beobachten die aktuelle Situation und stehen in regelmäßigem Kontakt mit unseren Mitarbeitern." Neben den beiden Industrie-Riesen werden demnach aber auch Privatpersonen, ein Spätkauf-Laden aus Berlin und eine Dönerbude aus Nordrhein-Westfalen in der Liste aufgeführt. Hauptgrund der Verdächtigungen ist in vielen Fällen eine angebliche Verbindung zur "Hizmet"-Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, den Staatschef Recep Tayyip Erdogan für den gescheiterten Putsch verantwortlich macht.

Und zum Dritten herrscht in Deutschland Wahlkampf, das räumt auch Gabriel ein - und flicht den SPD-Kanzlerkandidaten Schulz immer wieder in seine Ausführungen ein. So stimme er etwa der Aussage von Schulz zur Zollunion zu. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion gibt, wenn Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Europäischen Union zeitgleich ohne Grund in der Türkei in Haft gehalten werden", sagt der Außenminister, der vorher mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert hat. Auch EU-Hilfen für die Türkei stünden auf dem Spiel.

Gabriel nutzt die Bühne, um aufzutrumpfen. Die Zeit der Geduld sei vorbei. "Wir können nicht so weitermachen wie bisher." Es müsse "klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist." Und diese Folgen buchstabiert er dann auch durch. Zum einen droht er der Wirtschaft des Landes, indem er ankündigt, deutsche Investitionen dort künftig nicht mehr zu unterstützen. "Man kann niemandem zu Investitionen in einem Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt und sogar völlig unbescholtene Unternehmen in die Nähe von Terroristen gerückt werden", erklärt Gabriel. Es gebe bereits Beispiele von Enteignungen. 900 Unternehmen wurden wegen angeblicher Verbindungen zu Gülen bereits enteignet, viele der Inhaber sitzen im Gefängnis. Deutsche Unternehmen, von denen es in der Türkei rund 6700 gibt, waren bisher allerdings nicht direkt betroffen.

Künftig könne die Bundesregierung keine deutschen Unternehmensinvestitionen mehr garantieren, betont der Außenminister. Die Vergabe sogenannter Hermes-Kredite, bei denen die Bundesregierung für Großinvestitionen bürgt, sowie der Umgang mit Investitionskrediten und auch die Wirtschaftshilfe würden auf den Prüfstand gestellt.

Und auch den Tourismus nimmt Gabriel ins Visier. "Der Fall Peter Steudtner zeigt, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind. Wir können also nicht anders, als unsere Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei anzupassen." In derselben Minute schickte das Auswärtige Amt bereits die neue Bewertung der Sicherheitslage heraus.