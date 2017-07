Unter beengten Verhältnissen

artikel-ansicht/dg/0/

Familie Wöbke, das sind Vater Ralph, Mutter Katrin und die vier Kinder im Alter von 7,8,10 und 12 Jahren. Sie leben in Nauen, aus Überzeugung. Ihre Kinder gehen in Nauen zur Schule, Freunde, Spielkameraden, alle aus Nauen. Familie Wöbke lebt in Nauen, nicht weil es einfach so ist oder immer so war. Sie haben sich bewusst für die Funkstadt mit Herz entschieden. Die Familie möchte unbedingt in Nauen bleiben. Es gibt da nur ein Problem, sie suchen eine größere Wohnung und finden keine.

Zurzeit lebt die Familie auf rund 85qm, aufgeteilt auf vier Zimmer, zuzüglich Küche, Bad und Abstellkammer. Der Flur lang und schmal bietet keine Stellfläche. Die Küche eher klein, Küchenzeile, Kühlschrank, kein Platz für eine Essecke. Gegessen wird somit im Wohnzimmer, am Couchtisch. Selbiger hält auch für alle anderen Aktivitäten her. Schulaufgaben, lesen, basteln, spielen, fernsehen. Die Wöbke's nennen ihn deshalb die Zentrale.

Die Kinderzimmer lassen keinen Platz für einen Schreibtisch, der einzige Computer im Haushalt steht im Wohnzimmer. Allerdings muss man schon etwas suchen, der allgegenwärtige Wäscheständer verstellt den Blick. Bei vier Kindern dürfte dieser Wäscheständer seinen ständigen Standort dort haben. Bei meiner diesbezüglichen Frage lacht Frau Wöbke und nickt zustimmend. "Wir haben auch einen Trockner," schaltet Herr Wöbke sich ein. "Doch der verbraucht so viel Strom", fügt er dann hinzu. Familie Wöbke muss rechnen um über die Runden zu kommen. Sie gehören zu den einkommensschwachen Mitbürgern.

Essen am Couchtisch, Schulaufgaben ebenfalls. Alle vier Kinder sind schulpflichtig. Gesundheitliche Folgen durch die ungünstige Körperhaltung werden sich vielleicht erst später bemerkbar machen. "Wie es um die Aufmerksamkeit bei der Lösung der Aufgaben steht, zeigt sich aber jetzt schon", erklärt der Familienvater. Die Eltern haben Sorge um ihre Kinder, das wird deutlich. "So können sie sich nicht konzentrieren und gut lernen. Die schulischen Leistungen leiden", gibt Ralph Wöbke seiner Sorge Ausdruck.

"Sie können sich hier nicht frei entfalten. Keine Rückzugsräume. Vertrauliche Gespräche sind schwierig und nur in unserem Schlafzimmer möglich. Am Schlimmsten wird es, wenn einer krank wird. Bei ansteckenden Erkrankungen sind wir immer gleich alle betroffen. Auf so engen Raum geht das gar nicht anders."

Doch warum finden die Familie nun keine größere Wohnung? Sie sagen, sie haben es bei allen Wohnungsbaugesellschaften in Nauen versucht. Doch neben den Kosten für eine große Wohnung steht da noch ein anderes Problem. Wohnungen mit 5 Zimmern und mehr sind selten. Soll sie dann noch bezahlbar sein, wird aus selten, ganz selten.

Nachdem sich keine Wohnung finden ließ wandte Wöbke sich zunächst an den Bürgermeister der Stadt Nauen, Detlev Fleischmann. Später auch an den Ministerpräsidenten Woidke und zuletzt an die Partei "die Linke". Das ist inzwischen über zwei Jahre her. Und inzwischen treibt die Wöbke's noch eine ganz andere Frage um. "Sind wir eigentlich die einzige Großfamilie mit diesem Problem in Nauen?" Zumindest haben sie genau diesen Eindruck inzwischen gewonnen. Glauben können sie es jedoch nicht.

Vater Wöbke weist mit der Hand auf den Couchtisch. "Wir haben gar keine großen Ansprüche. Einen richtigen Essplatz, am liebsten in der Küche, für die Kinder mehr Platz und vor allen Dingen auch für Schreibtische in Kinderzimmern. Mit mehr Ruhe zum Lernen und etwas Privatsphäre. So etwas kennen nämlich sie nicht." Er nickt dabei, Frau Wöbke stimmt ihm zu. Die Kinder rennen durch das beengte Wohnzimmer, rum um den Couchtisch. Und dann sagt Herr Wöbke wie aus dem Nichts: "Versuchen sie doch hier mal einen Weihnachtsbaum aufzustellen."

Er grinst, lacht, seine Frau stimmt ein, die Kinder auch. "Einen Weihnachtsbaum," wiederholt der Jüngste. Humor, so heißt es, ist, wenn man trotzdem lacht. Der Baum müsste wirklich sehr klein und schmal sein.