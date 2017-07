Freischwimmer kommen mit Titel zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Mölln (MOZ) Trotz Sommerferien, in drei Verbänden der Landesgruppe Nord haben sich 221 Sportler zu den 6. Offenen Norddeutschen Freiwassermeisterschaften (NDM) in Mölln eingefunden. Bei Dauerregen und einer Wassertemperatur von 19 Grad sowie einer Lufttemperatur von 18 Grad mussten als Erstes die Männer in das Wasser.