Tolles Wochenende für Reitsport-Fans

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdnitz (MOZ) Zwei Tage Reitsport pur - das gibt es an diesem Wochenende beim Reitturnier in Rüdnitz. Rund 1000 Nennungen sind in diesem Jahr eingegangen. Damit ist das Turnier in Rüdnitz eines der größten im Barnim.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590485/

Organisiert wird das Turnier erneut von den beiden Reitvereinen Rüdnitz und "Zur schwarzen Perle Ladeburg". Die hohen Nennzahlen zeigen, dass das Konzept, ein Turnier gemeinsam zu gestalten, aufgeht.

Auf dem Turnierplatz an der Dorfstraße in Richtung Lobetal geht es an beiden Tagen jeweils um 8 Uhr mit den Prüfungen los. Höhepunkte sind die Springprüfung der Klasse M* am Sonnabend um 18 Uhr sowie die Punktespringprüfung Klasse M* am Sonntag um 16 Uhr. Rund 30 Reiter-Pferd-Paare werden sich jeweils in den Springen der mittleren Klasse durch den Stangenwald wagen.

Auf dem Dressurviereck stehen ebenfalls Prüfungen von der Führzügel mit Kostüm (Sonntag ab 13.30 Uhr) bis zur Klasse M auf dem Programm. Die M-Dressur am Sonnabend beginnt um 16 Uhr, die Dressurreiter-M auf Trense am Sonntag um 12.30 Uhr.

Besonders viele Teilnehmer gibt es bei den Dressurprüfungen der Klasse A und L. Hier hatten sich jeweils rund 100 Reiter mit ihren Pferden angemeldet, die Prüfungen mussten daher in zwei Abteilungen geteilt werden.

Für Zuschauer ist wie immer der Eintritt frei, für kulinarische Verpflegung ist gesorgt.