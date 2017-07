Dreikampf ist offiziell

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Jetzt steht es fest: Der Bürgermeister-Wahlkampf in Eisenhüttenstadt wird ein Dreikampf. Der Wahlausschuss hat am Donnerstag im Rathaus alle Wahlvorschläge bestätigt, hatte nichts daran zu bemängeln. Die Kandidaten sind: Amtsinhaberin Dagmar Püschel (Die Linke), Frank Balzer (SPD) und der Einzelbewerber Thomas Rein, der die notwendige Anzahl von Unterstützungsunterschriften in dieser Woche zusammenbekommen hat. Gewählt wird am 24. September, wenn auch Bundestagswahl ist.