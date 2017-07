Badestelle soll attraktiver werden

artikel-ansicht/dg/0/

Selchow (MOZ) Dass eine turnusmäßige Ortsbegehung durch die Bürgermeisterin mit dem Ortsvorsteher und Bürgern auch anders als gewohnt ablaufen kann, das zeigte am Mittwoch Selchow. Ortsvorsteher Reiner Kolberg hatte bereits vorher in den Ortsbeiratssitzungen erkundet, wo noch der Schuh drückt, und eine Liste ins Storkower Rathaus geschickt. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und ihr Bauamtsleiter Robert Hentschel finden diese Idee gut. "So konnten wir schon im Vorfeld besprechen, wie wir vorgehen können", freute sich die Chefin der Stadtverwaltung. Man blieb also erst einmal zur Beratung im Dorfgemeinschaftshaus, um anschließend nur noch zwei Stellen im Ort gezielt in Augenschein zu nehmen: ein stadteigenes Grundstück am Parkplatz auf dem Anger, an dem die Errichtung eines Radlerunterstands ähnlich dem von Klein Schauen möglich wäre, und den Spielplatz.

Beides hängt zusammen, was das Geld betrifft. Für den Spielplatz, auf dem die Spielgeräte so marode sind, dass er gesperrt werden musste, hat Selchow, wie Reiner Kolberg berichtete, das Eigenbudget für 2016 und 2017 eingeplant. Außerdem liegen 3000 Euro an Spenden vor. Für einen Radlerunterstand wäre jedoch kein Geld mehr vorhanden. "Wir versuchen, in jedem Ortsteil etwas für den Spielplatz zu machen, damit in jedem wenigstens ein Spielgerät vorhanden ist", erklärte die Bürgermeisterin. Ein Förderantrag für den Selchower Spielplatz sei schon über das LEADER-Programm für ländliche Entwicklung gestellt worden. 20 000 Euro seien beantragt worden.

Ein weiterer Wunsch der Bewohner betrifft die Badestelle am See. Für die Liegewiese ist eine Begrenzung nötig. "Ich habe schon Gespräche mit jungen Leuten im Ort geführt, damit wir das in Eigenleistung machen können", so der Ortsvorsteher. Vom Bauamtsleiter kam das Angebot, eine Tischlerei und den Bauhof einzubinden. Eine Verlängerung des Wiesenwegs zum See will Reiner Kolberg vor allem durch Einwohner realisieren. Hier habe es schon Gespräche mit dem Heimatverein und anderen Selchowern gegeben. Für den Ortsvorsteher ist wichtig: "Die Verlängerung soll mit einfachen Maßnahmen erfolgen, also keine großen Kosten bereiten."

"Selchow ist in der Region ein Vorzeigebeispiel", wertete Cornelia Schulze-Ludwig aus. Dabei führte sie den Gehweg an, der in Eigeninitiative von den Dorfbewohnern gebaut wurde, und die diesjährige Spaßolympiade. Ein Problem nimmt die Rathauschefin zur Klärung im gesamten Stadtgebiet mit. Dabei geht es darum, alle Grundstücksbesitzer auf ihre Mäh-Pflichten hinzuweisen, die sie laut Straßenreinigungssatzung vor ihrem eigenen Zaun haben. "Wir werden einen Aufruf an alle Grundstücksbesitzer richten, diesen nachzukommen", versprach sie.