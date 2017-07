artikel-ansicht/dg/0/

Stolzenhagen (MOZ) Persisch-deutsche Poesie und Musik gibt es am Sonntag in der Evangelischen Kirche Stolzenhagen. Ab 17 Uhr spielt das Duo Parwaneh, das in einer Zeit unüberwindbar scheinender Schranken zwischen verschiedenen Kulturen auf Musik und Poesie setzt, die keine Grenzen kennt. Parwaneh - den Schmetterling als ein Symbol für Wandlung und Bewegung - hat sich das Duo deshalb auch als Namen gewählt. Der iranische Musiker und Komponist Vahid Shahidifar und die deutsche Liedermacherin Ina Friebe spielen eigene Stücke und Lieder, Werke der Persischen Klassik und ihre Lieblingssongs, arrangiert für Gitarre und persische Santur. Shahidifar vermag auf diesem traditionellen Saiteninstrument mit einer über 1000-jährigen Geschichte den Zuhörer in ferne Welten zu versetzen, und gleich darauf bringen Gitarre und E-Gitarre mit Anklängen der Rock- und Popmusik das Hier und Jetzt zurück. Im Zusammenspiel von zwei Stimmen, zwei Sprachen und 80 Saiten entspinnt sich ein musikalisches Gespräch zwischen Orient und Okzident, lebendig und humorvoll führen die Künstler durch das Konzert.