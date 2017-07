forsa-Chef Güllner über Wahlkämpfe in der Bundesrepublik

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Eigentlich soll Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) ein Buch vorstellen. Aber auf ein bisschen Wahlkampf will er denn doch nicht verzichten. "Das Buch ist ein kleines Wunderwerk", verkündet er. "Es ist so ähnlich wie mit dem CDU-Regierungsprogramm. Man liest es immer wieder mit Gewinn." Das neueste Werk des forsa-Chefs Manfred Güllner trägt den Titel "Der vergessene Wähler" und bietet unter anderem eine kurze Geschichte Westdeutschlands seit 1945. Es geht vor allem um die Entwicklung der Parteien. Altmaier ist unter anderem von einem Beispiel aus dem Jahr 1953 angetan. Güllner schreibt über den damaligen "Nein-Wahlkampf" der SPD. Die Sozialdemokraten hätten damals übersehen, dass die Stimmung sich zugunsten der Adenauer-Regierung gewandelt hatte. "Vor allem wegen der sich langsam bessernden Lage der deutschen Volkswirtschaft." Altmaier mutmaßt scherzend, dass sich ein maßgeblicher SPD-Funktionär "in das Archiv des Willy-Brandt-Hauses verirrt hat" und aus dem alten Material die Wahlkampagne für 2017 entwickelt hat. Dabei sei doch das berühmte Glas "aus Sicht der allermeisten Bürger halbvoll".