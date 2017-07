Grundschüler spenden 1400 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mehrere Tausend Euro haben sich die Grundschüler des Bernhardinums beim Sponsorenlauf Ende Mai verdient. Knapp die Hälfte davon - 1400 Euro - übergaben sie am Mittwoch in Form eines Checks an den Verein Herzenswünsche. Er erfüllt schwer kranken Kindern und Jugendlichen mit dem Geld lang ersehnte Wünsche. "Die Kinder hatten die Wahl zwischen mehreren Vereinen und haben sich mehrheitlich für eine Spende an Herzenswünsche entschieden", berichtet die stellvertretende Schulleiterin Franziska Weise-Drogi. Ab August löst sie Daniela Führ als Leiterin ab, die an eine andere Schule wechselt. Vom restlichen Geld werden neue Spielgeräte für das Spielhaus angeschafft.