USC-Heber beweisen ihre Vielseitigkeit

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Landesmeisterschaften der Kinder bis 12 Jahren im Gewichtheben fanden in diesem Jahr in Cottbus statt. 53 Starter aus sechs Vereinen führte der Weg zum ausrichtenden TSV Cottbus. Aus Frankfurt reisten sieben Sportler des USC Viadrina an - sechs kehrten mit einer Medaille zurück.

Jan Urban (Kinder C/Jahrgang 2012, bis 20 kg) überzeugte in seinem ersten Wettkampf seinen Trainer Daniel Gips. Gut war die in diesem fünfteiligen Athletikwettkampf erstmalig bewertete Reißhocke von Jan mit 3,7 Punkten. Maximal konnten fünf Punkte erreicht werden. Der Frankfurter gewann mit 289,03 Punkten Gold.

In der Gewichtsklasse bis 25 kg in dieser Altersklasse waren drei Heber vom USC Viadrina vertreten. Finn Urban (2009) eiferte seinem Bruder nach. Er lieferte mit 8,20 m im Kugelschocken eine herausragende Leistung. Nur einer in seiner Altersklasse war besser. "An seiner Reißhocke muss er aber noch arbeiten, da kann er im nächsten Wettkampf Punkte gut machen. Wäre sie diesmal besser gelungen, wäre sogar Gold möglich gewesen", so Gips. "Die Silbermedaille hat sich Finn wahrlich verdient." Er erreichte insgesamt 324,29 Punkte.

Bronze ging an Lenny Deutschmann (10). Bis auf das Schocken, was an diesem Tage absolut nicht lief, stellte Lenny in den anderen Übungen persönliche Bestleistungen auf, was zum Schluss 296,63 Punkte einbrachte.

Vierter wurde Leon Viol (12). "Er hatte etwas Pech beim Wiegen. 200 Gramm mehr auf der Waage und er wäre eine Gewichtsklasse höher gestartet und hätte dort eine Medaille erkämpfen können. Aber in diesem Wettkampf stellte er in allen Übungen persönliche Bestleistungen auf - so brauchte er über den vierten Platz nicht traurig zu sein", lautete der Trainer-Kommentar. 259,11 Punkte sind für Leon ein guter Wert.Nils-Jakob Böhme (08) trat bei den Kindern B in der Gewichtsklasse bis 35 kg an. Hier überzeugte er seinen Trainer vor allem im Reißen. Er konnte seine Bestleistung um sechs Kilogramm steigern und bewältigte im Wettkampf 15 kg. Auch der Technikwert bei dieser Last war überzeugend. Mit seinen dazu erbrachten Leistungen in der Athletik (Pendellauf, Schlussweitsprung, Ballschocken) konnte er einen sicheren 1. Platz mit 306,58 Punkten erkämpfen.

Bei den Ältesten (Kinder A, +58 kg)) war bei den Mädchen Laura Viol (05) am Start, die neben Reißen und Stoßen noch Bankdrücken und drei Athletik-aufgaben zeigen musste. Wie gewohnt, zeigte sie einen guten Wettkampf und stellte wie ihr Bruder Bestleistungen auf, wobei sie beim Schocken die Kampfrichter doch etwas ins Schwitzen brachte. So sollten die Kugeln in der Weitsprunggrube landen, damit die Weite besser abgelesen werden konnte. Doch Laura schockte die Kugel mit 12,90 Meter über die Weitsprunggrube hinaus. Auch sie konnte eine Goldmedaille mit nach Frankfurt nehmen. Die erreichten 399,83 Punkte bedeuteten über 60 Punkte mehr als der beste Junge an diesem Tag.

Moritz Hammer (05/-62 kg)) war der Siebte im Bunde der USC-Starter. In diesem Wettkampf überraschte er seinen Trainer mit vielen persönlichen Bestleistungen und 302,16 Punkten. So steigerte er sich im Reißen um fünf auf 27 kg und im Stoßen ebenfalls um fünf auf 37 kg. "Mit der Silbermedaille hat er sich selbst ein schönes vorzeitiges Geburtstagsgeschenk gemacht", so sein Trainer.

Ergebnisse der ASK-Sportler:

1. Platz: Konrad Schulz (Kinder C/35 kg), Ronja Voigt (B/28 kg), Tom Hauff (A/45), Tim Kemmeris (A/50), Arian Urban (A/62), Lucy Herweg (A/40), Sissi Siegert (A/48)

2. Platz: Florian Rose (B/35 kg), Marie Menzel (B/36)

3. Platz: Philipp Schulz (B/35 kg), Pia Griese (B/40), Tyler Rothenbauer (A/40), Niclas Krüger (A/62)