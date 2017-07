Ostbahn, WLAN und Woodstock

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Grüne Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock und der Seelower Bürgermeisterkandidat der Grünen, Alexander Lehmann, wollten am Donnerstag in "Irinas Café" in einer offenen Atmosphäre mit den Seelowern ins Gespräch kommen. Die Einladung hatten zwar nur wenige Bürger angenommen. Die aber brachten umso mehr ihre Fragen zur regionalen und zur Stadtwicklung zur Sprache.

Alexander Lehmann, der auf Nachfrage erklärte, dass er das Abitur nachholen und studieren möchte, will vor allem die Dinge umsetzen, die ihm von Bürgern aufgetragen wurden. Dazu gehöre das Problem des Kabelfernsehens in den Sewoba-Häusern. Mit Gemeinschaftsanlagen und der Aufhebung des Satellitenverbots will er einem Wunsch vieler Bürger nachkommen. Ein weiterer Punkt betrifft das WLAN in der Stadt. Bereiche wie der Markt und andere wichtige Plätze sollten WLAN bekommen. Annalena Baerbock ergänzte das noch mit der Idee, die Bibliothek als Internetcafé zu öffnen, um mehr Bürgern den Zugang ins Netz zu erleichtern. "Nicht jeder kann sich moderne Computer und Drucker leisten", gab sie zu bedenken.

Ein Thema, mit dem sich die Bundestagsabgeordnete seit Jahren intensiv beschäftigt, ist der Ausbau des Schienenverkehr und die Modernisierung der Ost-Strecken wie der Ostbahn nach Gorzow oder der nach Cottbus. "Die Ostbahn ist leider aus dem Bundesverkehrswegeplan geflogen, weil sich die Landesregierung nicht genug darum bemüht hat. Nun kann man aber in Vorplanung gehen, um dann, wenn andere Projekte rausfliegen, gleich nachzurücken. Für die Cottbuser Linie wird das getan", so Baerbock.

Als Skandal sahen es die Teilnehmer der Runde an, wie sich der wichtige Knotenpunkt Werbig derzeit darstellt. Er sollte ebenso behinderten- und Pendler-freundlich ausgebaut werden wie es nötig ist, die Haltestellen entlang der beiden Oderbruchstrecken mit Bedarfshalt zu versehen. Mit der Forderung nach emissionsfreundlichen Autos war man auch beim VW-Skandal und der Notwendigkeit der Entschädigung der Fahrzeughalter.

Mit deutlichen Worten kritisierte die Bundestagsabgeordnete, dass die über Jahre aufgebaute enge Zusammenarbeit polnischer und deutscher Ehrenamtlicher beim Festival Haltestelle Woodstock in diesem Jahren abgesagt wurde. Dies sollte auf höchster politischer Ebene deutlich gemacht werden. Es sei so wichtig, dass es eine regionale Zusammenarbeit an der Oder gibt, betonte Baerbock, die in der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe sitzt.