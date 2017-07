Ausstellung erinnert an Schriftsteller

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Mit acht Veranstaltungen in zwei Tagen beginnt am Wochenende in Bad Saarow und Umgebung der Kultursommer am Märkischen Meer. Unter anderem wird am Sonntag, 11 Uhr, im Scharwenka-Kulturforum in Bad Saarow eine neue Dauerausstellung eröffnet. Sie zeigt auf 58 Tafeln Schriftsteller, Theater- und Filmschaffende, die am Scharmützelsee lebten oder noch leben.