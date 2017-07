Musikmeile zum Jubiläum im Ziegeleipark

artikel-ansicht/dg/0/

Mildenberg (GZ) Mit einem Sommerfest begeht der ZiegeleiparkMildenberg am Sonnabend sein 20-jähriges Bestehen. Der Nachmittag ist für die Familien reserviert und bietet ein buntes Programm auf der Wiese am Herzbergstich. In der Schmiede wird das Feuer entfacht, die Feuerwehr der Oldtimerfreunde Gransee ist am Herzbergstich tätig, an den Trockenschuppen gibt es Ziegelstreichen für jedermann, und die Dampfrakete startet bei Stackebrandt. Ein buntes Kinderprogramm bietet die "Kramkiste" und der SV Altlüdersdorf lädt zum sportlichen Torwandschiessen ein.

Am Abend werden verschiedene Bands an vier Standorten "auf Ziegelei" musizieren. Die Bands spielen jeweils 40 Minuten. In den 20-minütigen Pausen können die Gäste den "Musikexpress" nutzen und mit der Ziegeleibahn zum nächsten Veranstaltungsort wechseln. Die Musikmeile wird vom langjährigen gastronomischen Partner des Ziegeleiparks Mildenberg unterstützt, so dass es überall am Veranstaltungsort Köstlichkeiten und Getränke gibt.

Es spielen an den Trockenschuppen "For Fun" (Schlager Duo), das "Sabine Brandt Duo" (Schlager/Pop) an der "Alten Aufbereitung", "Whisky & Soda" (Country) drehen an der Ziegelei Stackebrandt ordentlich auf. sowie die "Legatos" (Rock) an der Maschinenziegelei. Der Eintritt ist frei.