Grundsatz-Beschluss zu Kita-Neubau in Gosen

artikel-ansicht/dg/0/

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Einstimmig haben die Gemeindevertreter am Mittwochabend einen Grundsatz-Beschluss zum Neubau einer Kindertagesstätte in Gosen gefasst. Der Beschluss soll vor allem die Chance wahren, kurzfristig in Aussicht gestellte Fördermittel des Landes in Anspruch zu nehmen. Ob das klappt, ist völlig ungewiss.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590505/

Mittelfristig, darüber herrschte Einigkeit, ist ein Kita-Neubau in Gosen ohnehin unumgänglich - wegen der Entwicklung der Kinderzahlen zum einen, und wegen der Unzulänglichkeit des Hauses in der Eichwalder Straße 98, in dem der Gosener Teil der Kita untergebracht ist, zum anderen. Dort wird ein Teil der 32 Kinder in einem maroden Container betreut. Formal könnten in dem Haus 33 Kinder betreut werden.

Der Neubau soll 60 Plätze haben. Auch ein Standort ist schon ausgeguckt: das alte Bauhof-Gelände in Gosen. Zu dem Grundstück gibt es eine Zufahrtsmöglichkeit sowohl von der Köpenicker Straße aus, gegenüber der Kirche, als auch vom Rotdornweg, außerdem fußläufig von der Storkower Straße aus - die Freifläche liegt gleich hinter dem Brandenburg-Raum und der Garage, die dort gerade gebaut wird.

Günter Sierakowski, Vorsitzender der Fraktion "Bürgernah", zweifelte an, dass es klug sei, sich auf diesen Standort festzulegen. Es gebe aber kein anderes gemeindeeigenes Grundstück im Ort, antwortete ihm Bürgermeister Thomas Schwedowski. Auf die von Sierakowski und anderen aufgeworfene Frage, was werden solle, wenn die erhofften Fördermittel nicht fließen, sagte Amtsdirektor Joachim Schröder, mittelfristig müsse ohnehin in Gosen etwas geschehen. "Sonst kommen eines Tages die Eltern und ziehen euch das Fell lang - aber richtig", mahnte er die Gemeindevertreter in gewohnt deutlicher Tonlage. Das Objekt sei nicht mehr zeitgemäß.

Spätestens zu Beginn des Jahres 2018 wird die Kapazitätsgrenze in Gosen erreicht sein, auch im Ortsteil Neu Zittau, im dortigen Haus Rappelkiste sind fast alle Plätze vergeben, heißt es in der Darstellung des Sachverhalts zum Beschluss.

Nach Angaben von Schröder sehe eine am 4. Juli vom Land beschlossene Richtlinie vor, dass bis 31. Juli der Bedarf angemeldet sein muss, und zwar beim Landkreis. Einen Monat später werde das Jugendamt entscheiden, "ob wir mit reinkommen". Für den gesamten Oder-Spree-Kreis stünden etwa 2,3 oder 2,4 Millionen Euro zur Verfügung.