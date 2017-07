Seniorin hofft auf Zebrastreifen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Für Renate Koestling ist der Gang zur Sparkasse beschwerlicher geworden. Die Bad Freienwalder Seniorin wohnt in der Scheunenstraße. Nach Auszug der Filiale in der Wriezener Straße muss sie mit ihrem Rollator zur Geschäftsstelle am Marktplatz. Doch an der Karl-Marx-Straße endet ihre Tour.