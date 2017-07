Deichverband soll einspringen

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Land steht zu seinem Wort. Es wird die 100prozentige Förderung des Grabenbaus in Gorgast, Golzow und Manschnow geben." Das versichert Kurt Augustin, Abteilungsleiter im Umweltministerium, am Mittwochabend auf Nachfrage. Dem vorausgegangen waren allerdings einige Tage hektischer Diskussion. Und die ist noch nicht abgeschlossen: Am Montag gibt es eine Krisenberatung beim Deichverband Oderbruch, an der neben dem Amt für Umwelt auch die Bürgermeister von Golzow und Küstriner Vorland sowie Amtsdirektor Lothar Ebert teilnehmen.

Kurz nach der Verkündigung der Staatssekretärin, dass der Grabenbau in Gorgast und Golzow finanziell gesichert ist, ereilte das Amt Golzow die Aufforderung, die Anträge zurückzuziehen. Zugleich wurde Martin Porath, Geschäftsführer des Deichverbands, gebeten, eine Übernahme der Anträge zu prüfen. Hintergrund dieser Aktion ist der Umstand, dass die Projekte in den vom Binnenhochwasser vor sechs Jahren am meisten betroffenen Dörfern nun nicht mehr in die für die neue EU-Förderperiode angepasste Richtlinie des Programms Landschaftswasserhaushalt passen. Das habe man aber erst gemerkt, als diese Richtlinie nach mehr als zweijähriger "Anpassung" Ende Mai vorgestellt wurde. Seit 2014 hatte man die Kommunen mit Hinweis auf die Richtlinie vertröste. Jetzt sollen Landesmittel eingesetzt werden. Damit dürfen kommunale Vorhaben aber nur zu 80 Prozent gefördert werden, die des Deichverbandes Oderbruch jedoch zu 100 Prozent.

Aus Sicht von Landrat Gernot Schmidt hätten die drei Gräben auch schon in der vorigen Förderperiode fertiggestellt werden können, wenn alle mehr an einem Strang gezogen hätten, wie in anderen Ämtern. Dem widerspricht Lothar Ebert vehement. "Es ist ein Unterschied, ob vorhandene Gräben nur vertieft werden müssen oder neue Gräben gebaut werden wie in Gorgast, Manschnow und zum Teil in Golzow." Davon, wie viel Zeit verrann, weil die Fachleute der Arbeitsgruppe zur Planung der Entwässerungsgräben immer wieder neue Ideen einbrachten, zuständige Mitarbeiter im Urlaub waren, könnte Ebert viel erzählen. Vor allem aber muss nun eine Lösung gefunden werden, um das gesamte Verfahren zum Abschluss zu bringen.

Golzows Bürgermeister Frank Schütz warnt vor einem gefährliche Prozess, der nach Katastrophen wie dem Hochwasser 1997 oder dem Binnenhochwasser 2011 zu beobachten war, der Unterschätzung der tatsächlichen Risiken. "Wäre das Unwetter, das Leegebruch vor einigen Tagen heimgesucht hat, hier bei uns niedergegangen, hätte wir dieselbe Situation in Manschnow, Gorgast und Golzow gehabt wie 2011. Und das wesentlich länger als in Leegebruch", ist sich Schütz sicher.

Kurt Augustin setzt darauf, dass es am Montag eine Einigung gibt. Da hier Landesmittel eingesetzt werde, riskiere der Gedo auch keine Fördermittelrückzahlung wie beim Wassermanagementplan", so der Abteilungsleiter vom Umweltministerium. Zeitverzug werde es durch den Wechsel der Antragsteller nicht geben, da ein vorzeitiger Baubeginn beantragt werde.