Ikonografie der Moderne in Cottbus

Auf ihre Weise reflektieren sie den Ersten Weltkrieg und den damit verbundenen großen Zivilisationsbruch. Künstler suchen eine neue Formensprache und finden sie im "Neuen Sehen". Dieses Neue Sehen ist nirgends so gut anwendbar wie in der Fotografie.

Man Ray, der aus dem New Yorker Dadaismus kommt, gilt als erster multimedialer Künstler. Sein bekanntestes Foto, "Le violon d'Ingres" - in Cottbus zu sehen -, zeigt den nackten Rücken seiner Geliebten Kiki de Montparnasse. Darauf projiziert er die Öffnungen einer Violine. Er spielt damit auf den Maler Jean-Auguste-Dominique Ingres an, der sich vorrangig dem Violinspiel und der Aktmalerei widmete.

Der Ungar Moholy-Nagy sieht sich zuerst als Maler und nicht als Fotograf, 1923 holt ihn Walter Gropius ans Weimarer Bauhaus. Als Erster prägt er den Begriff der Fotoplastik, die mit der Einbindung verschiedener grafischer Elemente damals für Aufsehen sorgt. Ein anderer wichtiger Impulsgeber für die Bauhausidee ist der russische Avantgardist El Lissitzky. Er verbindet Architektur, Malerei, Fotografie und Typografie. Stärker als andere ist er politisch motiviert. Seine Hoffnungen für einen Neuanfang nach dem Weltkrieg sieht er in der russischen Oktoberrevolution. Seit den 30er-Jahren ist er in Russland vor allem als Lehrer tätig.

Der Russe Rodtschenko hat wie kein anderer in der Runde die Fotografie von den üblichen Konventionen befreit. Schräge Perspektiven, Draufsichten, kühne Schnitte, bis dahin ist das kaum bekannt. Auch der technische Fortschritt spielt den Avantgardisten zu. Leica entwickelt 1915 die erste Kleinbildkamera mit kurzen Belichtungszeiten. Die Fotografie wird körperlich "leichter". Auch das Cottbuser Landesmuseum verfügt über eine kleine, aber feine Rodtschenko-Sammlung, gehütet von der Kuratorin Carmen Schliebe. 1942 gab Rodtschenko das Fotografieren auf. Die stalinistische Kunstauffassung des Heroischen, die sich später in der Formalismus-Diskussion in der DDR wiederholen sollte, hatte ihn mürbe gemacht.

Der Österreicher Hausmann zählt zu den Gründern des Dadaismus. Gemeinsam mit John Heartfield entwickelt er die Fotomontage. Als verbannter Künstler ist er ständig auf der Flucht vor den Nazis. Ibiza, Zürich, Prag, Paris und Limoges, wo er 1971 stirbt, sind seine Lebensstationen. Das Archiv des experimentellen Fotografen Umbo (Otto Maximilian Umbehr) - etwa 50000 Aufnahmen - wurde bei einem Bombenangriff 1943 vernichtet. Gerade seine frühen neuartigen Porträtaufnahmen sind nicht in Vergessenheit geraten. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet er im Westen als Lokalreporter, Repro- und Vernissagen-Fotograf. An seine früheren Erfolge kann er nicht mehr anknüpfen.

Parallel zu den "Paukenschlag"-Bildern zeigt der Fotograf Sven Gatter im Landesmuseum seine Ausstellung "Blütezeiten". Auf den ersten Blick stellt sich die Frage, wie der 31-Jährige in diese erlesene Gesellschaft passt. Museumsdirektorin Ulrike Kremeier hält konsequent an der Idee des politisch-gesellschaftlichen Auftrages der Fotografie fest. Insofern korrespondiert Gatter durchaus mit dem "Paukenschlag", hat er doch auch einen Zeitenwechsel fotografiert.

Gatter nimmt den Betrachter mit in die Deindustrialisierungsprozesse der Region Bitterfeld, die zu den größten Umweltsünden der DDR gehörte. Doch diese Sichtweise lässt Gatter hinter sich. Für die pure Dokumentation des Elends ist der 1978 Geborene zu jung.

Er zeigt fliegende "Luft-Schiffe" von unten - eine Sichtweise auf einem Prozess, der geschundene Landschaften zu Freizeiträumen werden lässt. Ein Relief von einem "Held der Arbeit", vermutlich früher an einem Kulturhaus zu finden, holt er als Foto im 1:1-Format an die Ausstellungswand. Was, zumal noch verfremdet, eigenartige Assoziationen auslöst. In den Porträts von Gatter ist vieles abzulesen: Menschen, die in sich ruhen und Zufriedenheit ausstrahlen. Aber auch solche, die zu alt sind, um noch einmal neu anzufangen. Parallelen zum Lausitzer Kohlepott bieten sich an.

"Paukenschlag der Moderne" und "Sven Gatter: Blütenträume", beide bis 3.9., Di-So 10-18 Uhr, Landesmuseum für moderne Kunst im dkw, Am Amtsteich 15, Cottbus, Telefon 0355 49494040