Eine letzte Ehrung für Ekkehard Hinke

Hennigsdorf/Kremmen (HGA) Für den am 29. Juni im Alter von 78 Jahren gestorbenen Naturschützer und ehemaligen SPD-Stadtverordneten Ekkehard Hinke wird es heute im Anschluss an die Beisetzung, die um 12 Uhr auf dem Waldfriedhof beginnt, eine Gedenkfeier geben. Die Arbeitsgemeinschaft 60plus innerhalb der SPD lädt dazu Hinkes Weggefährten zu 13.30 Uhr in das Nieder Neuendorfer Restaurant Skipper, Am Yachthafen, ein. Dabei wird Dr. Norbert Schneeweiß von der Naturschutzstation Rhinluch ehrende und erinnernde Worte sprechen. Udo Hoffmann von 60plus wird an einen Vertreter des Landschaftsfördervereins Oberes Rhinluch eine Medaille übergeben, die Ekkehard Hinke selbst nicht mehr empfangen konnte. Als dieser die Ehrenmedaille des Landtags Brandenburg erhalten sollte, lag er bereits im Krankenhaus. Hinke sollte mit der Auszeichnung Dank für seine ehrenamtliche Arbeit im Naturschutz gesagt werden. In der Urkunde heißt es, dass Hinke "für seinen 30-jährigen Einsatz für die einst vom Aussterben bedrohten Kraniche und für sein Engagement im Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch" geehrt wird. Im Vereinsbüro soll die Medaille bewahrt werden.