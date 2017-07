Ohne Sprache kein Studium

artikel-ansicht/dg/0/

Roha Hafiz ist neun Jahre alt. Beinahe akzentfrei trägt die kleine Syrerin, die viel Temperament besitzt, mit anderen Kindern Lieder und Gedichte vor. Volkslieder sind darunter, aber auch Fingerspiele und kleine Tänze. "Ich gehe sehr gern zur Schule", lacht das dunkelhaarige Mädchen anschließend von der Hüpfburg herunter. Sie turnt und springt in die Höhe.

Vor eineinhalb Jahren flüchtete das Kind mit ihrer Familie aus dem Bürgerkriegsland Syrien. In einem Lied, das sie singt, heißt es "Wie allein kann man sein, wie viel Tränen kann man weinen?" und vielleicht würde sie ihr Zuhause nie wiedersehen. Das geht zu Herzen.

Dabei sind die etwa 50 Flüchtlinge, die aktuell in Panketal, teils in Wohnungen, aber auch im Heim leben, insgesamt gut angekommen und aufgenommen worden. Gemeinsam mit Helfern und Freunden, aber auch Nachbarn wird das am Mittwoch auch kräftig gefeiert.

Ohne die 20 bis 30 aktiven Helfer der Willkommensinitiative Panketal wäre das kaum möglich, wie auch Barnims Sozialdezernentin Silvia Ulonska, die ebenfalls vorbeischaut, sagt. "Wir brauchen die Freiwilligen, ohne geht nichts", packt eine Tasche voller Spenden und lässt sich am reich gedeckten Buffet von den kulinarischen Köstlichkeiten verführen.

Zu den Ehrenamtlichen gehört auch Hannelore Gesing. Die 72-Jährige unterstützt eine syrische Familie mit sieben Kindern, die in Schwanebeck lebt. Vor allem fährt sie die Eltern oder Kinder zu verschiedenen Behörden oder zum Arzt. "Für mich ist das ein Gewinn", stellt die frühere Deutschlehrerin klar. In ihrer Freizeit hilft sie nicht nur der syrischen Familie. Sie häkelt und bastelt gern und zeigt, wie textiles Gestalten geht. Beim Sommerfest steht sie an einem Topf und lässt schmackhafte Quarkbällchen brutzeln, die gern von den Gästen gekostet werden. An ihrer Seite stehen viele Frauen und Männer, darunter auch Kristine Neumann. Schnell wird von den aktuellen Sorgen gesprochen. "Wir wissen nicht, warum. Aber alle unsere Asylbewerber sind bei dem Sprachkurs B 1 in Berlin-Karow durchgefallen", berichtet die zierliche Frau. Und Hannelore Gesing wird richtig fuchtig: "Ich verstehe das nicht, wir haben so viel geübt." Vielleicht, vermutet Kristine Neumann etwas provokant, könne man auch gut Geld verdienen, wenn ein Kurs zweimal besucht werden müsse.

Dass der Deutschkurs B 1 in Bernau, der nun als Wiederholung angeboten wird, nicht ausreichend Teilnehmer hat, ist allerdings das nächste Problem. Sowohl der 38-jährige Familienvater Mohammad Hafez, der unbedingt als Elektriker arbeiten möchte, als auch der 21-jährige Anwar Jubran, der studieren will, warten darauf, den 300-Stunden-Kurs zu belegen. Jubran: "Wenn ich keinen Studienplatz bekomme, würde ich gern Bankkaufmann werden. Aber ich muss B 1 nachweisen." Beide Männer kommen aus Syrien. Sie wollen unbedingt in Deutschland Fuß fassen.

Währenddessen laufen fröhlich lachende Kinder durch den Garten. Reich gedeckt ist die Festtafel, schnell kommen die Gäste mit den Flüchtlingen ins Gespräch.