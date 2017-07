KSC-Fanfarenzug fährt zur Weltmeisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg/Kerkrade (MOZ) Am Sonntag wird der Fanfarenzug des KSC Strausberg im niederländischen Kerkrade seinen ersten Wettkampf der aktuellen Weltmeisterschaft absolvieren. Beim WMC gibt es Konzertwettbewerbe, Marschwettbewerbe, den Marschparade- und den Showwettbewerb, jeweils in mehreren Niveaustufen, sogenannten Divisions (First Division und World Division). Die Strausberger nehmen an der Marschparade und am Showwettbewerb teil, jeweils in der höheren World Division. In der Marschparade treten sie mit 36 Musikern an. In der aktuellen Show sind sie 77 Musiker. Wie viele teilnehmende Bands jeweils in den Kategorien vertreten sind, kann man gar nicht genau sagen, da es aufgrund der Verteilung auf die vier Wochenenden sehr unübersichtlich ist. Insgesamt ist laut WMC immer von 120 Bands aus 16 Ländern die Rede, die in den zwei Marschwettbewerbs-Kategorien und im Showwettbewerb mitmachen.