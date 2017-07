Mit neuem Fahrzeug gleich ins Ferienlager

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Mit einem kleinen feierlichen Akt ist am Donnerstagmittag ein eigenes Fahrzeug der Golzower Jugendfeuerwehr in Dienst gestellt worden. Amtsdirektor Lothar Ebert übergab den Schlüssel für den sogenannter Mannschaftstransportwagen (MTW), Typ Fiat Ducato, an Jugendwart Angela Kopp. Sie testete das Fahrzeug mit ihren Kids gleich auf Herz und Nieren - gemeinsam ging es gleich anschließend auf Fahrt ins Ferienlager.