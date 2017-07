Jennifer Collin und ihr Wahlprogramm

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein Jahr lang hat die SPD-Bürgermeisterkandidatin Jennifer Collin seit ihrer Nominierung Ideen für ihr Wahlprogramm gesammelt. Das sollte nicht allein von der Partei bestimmt werden, sondern Ideen und Wünsche von Bürgern berücksichtigen. 15 000 Postkarten mit dem Titel "Meine beste Idee" habe sie dafür verteilt. Außerdem habe sie bei ihren Spielplatzgesprächen und dem Besuch an vielen Haustüren Vorschläge aufgenommen, sagt Jennifer Collin. "Das ist ein ganz großer Tag für mich", so die 32-Jährige, als sie das druckfrische Programm in der Hand hält. Das ist kein seitenlanges Pamphlet, sondern ein übersichtliches Faltblatt mit sechs Themenkomplexen.