Prosit zum 101. Geburtstag

Angermünde (MOZ) Ein Gläschen auf die Gesundheit gönnte sich Marie Bünger und stieß darauf mit vielen Gästen an. Die alte Dame feierte am Donnerstag ihren 101. Geburtstag im Awo-Seniorenzentrum am Tierpark.

Dort lebt sie seit fünf Jahren und fühlt sich umsorgt. Zu ihrer besonderen Geburtstagsfeier hatten die Mitarbeiter des Hauses eine liebevolle Kaffeetafel mit einer großen Geburtstagstorte vorbereitet und dazu alle 37 Bewohner des Heimes eingeladen, die mit der Jubilarin wie in einer großen Familie feierten. Zum Gratulieren kam auch der stellvertretende Bürgermeister von Angermünde, Christian Radloff und überbrachte ein kleines Präsent und Blumen.

Marie Bünger wurde am 20. Juli 1916 in Bremen geboren und lebte später bis zu ihrem Umzug ins Pflegeheim in Mürow. Ihre beiden Töchter und Enkel kümmern sich rührend und besuchen Marie Bünger sehr oft oder holen sie zu sich. Ihr Leben lang hat Marie Bünger schwer gearbeitet, unter anderem als Beiköchin und als Meisterbüglerin im Krankenhaus. "Das war gut so. Das hat mich auf Trab gehalten", sagt sie heute zufrieden und ihre Betreuer ergänzen: Marie Bünger wisse genau, was sie will und sagt es auch. Sie ist die Zweitälteste Bürgerin in Angermünde nach Frieda Schulz, die im Mai 104 Jahre alt wurde.