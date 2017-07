Wohnen im autarken Mini-Haus

artikel-ansicht/dg/0/

Der Würfel auf Rädern misst 35 Kubikmeter. Das Doppelbett ist in einem Hohlraum im Boden eingelassen, genauso wie der Esstisch. Mit Holzbrettern und ein paar Handgriffen lassen sich alle Möbel zusammen- und auseinanderfalten. Auch WC, Dusche, Kühlschrank sowie ein Gasherd auf Rollen sind hinter Klappwänden versteckt.

Das Mini-Haus mit Regenwasserfilter auf dem Dachgarten haben Architektur- und Design-Studentinnen der Hochschule Rosenheim auf einem Autoanhänger montiert. Im Garten des Berliner Bauhaus-Archivs wollen sie nun zeigen, dass man auch mit wenig Platz und ohne klassische Möbel auskommt, ohne auf Komfort zu verzichten.

Es ist nur eines von sieben Mini-Häusern, die inzwischen vor dem Museum für Gestaltung angedockt haben. Das liegt wie eine Insel zwischen mehrspurigen Autotrassen in Tiergarten. Zwischen gläsernen Bauten wie der CDU-Geschäftsstelle und den neuen Betonquadern im Botschaftsviertel drehen sich die Kräne über künftigen Apartmenthäusern. In dem utopischen Dorf mitten in der Großstadt wollen junge Architekten, Zimmerer, Umweltschützer und Visionäre die großen Probleme wie Wohnungsnot oder Ressourcen-Verschwendung im Kleinen lösen. "Wir wollen keine Ausstellung sein, sondern ein echter Ort, wo Freundschaften entstehen, es Reibereien gibt und Träume gelebt werden", sagt Initiator Van Bo Le-Mentzel, der mit seiner schlafenden kleinen Tochter im Arm über das Campusgelände führt.

Schon im März hat der Architekt seine erste "100-Euro-Wohnung" auf dem Bauhaus-Gelände geparkt. In dem nur knapp sieben Quadratmeter großen Prototyp, den man bei Bedarf auch mit anderen baugleichen Teilen zu einem innerstädtischen Mehrfamilienhaus zusammensetzen könnte, lebt seitdem ein Student auf Probe. Als neue Nachbarn hat er inzwischen einen Programmierer aus Syrien sowie einen türkischen Musiker, der in einem der Mini-Häuser einen Radiosender gründen will. Treffen können sie sich unter anderem in der "Tinyhouse University", einem Mini-Haus, das Flüchtlingskinder während eines einwöchigen Workshops aus alten Schultafeln errichtet haben. Zu Begegnungen kommt es aber auch auf der mit Liegestühlen bestückten Wiese oder im "Café Grundeinkommen". In dem Bistro auf Rädern mit schicker Bar und nagelneuem Sofa unter der Bücherwand kann man nicht nur vegane Muffins essen, sondern sich auch für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens für alle begeistern lassen.

So geht es auf dem Bauhaus Campus nicht nur um das Wohnen auf kleinem Raum, sondern auch um einen sozialeren und gerechteren Lebensentwurf. "Warum müssen wir unsere Fäkalien eigentlich mit wertvollem Trinkwasser runterspülen, während Millionen Menschen verdursten?", fragt sich Van Bo Le-Mentzel. Eine Antwort könnten die modernen weißen Kompostiertoiletten in den Mini-Apartments geben, die sämtlich ohne Wasser auskommen. "Durch den Einsatz von Holzkohle und die Abtrennung von Urin wird der typische faulige Geruch vermieden", erklärt Designer Raphael Behr.

Zusammen mit einem kanadischen Zimmermann hat er viel Zeit, Schweiß und rund 10 000 Euro in ein zweieinhalb Meter schmales Musterhaus mit Küche unter dem Hochbett investiert. Der Eimer des Toilettensystems muss nur alle anderthalb Monate geleert werden. Der Inhalt sei der perfekte Dünger für die Tomaten und Kräuter, die rund um das Klein-Familienhaus aus Holzkisten sprießen, erklärt Behr. "So können wir unseren Abfall quasi wieder in fruchtbaren Boden umwandeln und damit den Kreislauf schließen."

Die Mini-Häuser stehen auf dem Gelände des Bauhaus-Archiv - Museum für Gestaltung an der Klingehöferstraße 14 in Tiergarten. Die beste Besichtigungszeit ist immer montags um 15 Uhr. Dann öffnen die Projektleiter ihre Häuser, veranstalten Führungen und laden zu Workshops zum Thema Stadtentwicklung ein. www.bauhauscampus.org