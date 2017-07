Lehren aus der Geschichte betont

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Zu Ehren der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 fand am Donnerstag am Gedenkstein Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der von- Hardenberg-Kaserne eine Kranzniederlegung statt. Auch dort hat die Urlaubszeit begonnen. So legten dieses Mal der stellvertretende Standortälteste Oberst Ralf Vogel und die stellvertretende Bürgermeisterin" Gudrun Wolf, Kränze am Gedenkstein nieder.

Vizebürgermeisterin Gudrun Wolf sagte, das gemeinsame Gedenken sei so wichtig wie eh und je. Für viele sei "ein Leben in Demokratie und Freiheit selbstverständlich", erklärte sie, dem sei aber nicht so. Gudrun Wolf betonte die Bedeutung der präventiven Arbeit, denn: "Unwissenheit schürt Ängste." Sie mahnte, auch künftig die Lehren aus der Geschichte zu ziehen.

Zuvor hatte Oberstleutnant Uwe Bormann als Referent für Militärgeschichte des Kommandos Heer einen kurzen historischen Abriss über den Umgang mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus in der Bundesrepublik gegeben. Dabei stellte der Historiker fest, dass dieser Widerstand in der frühen Bundesrepublik keinesfalls offiziell gewürdigt worden war. In der DDR habe man sich ab Mitte der 1960er-Jahre für eine Würdigung von Stauffenberg und seiner Mitstreiter entschieden.