Ferien mit Lektüre und mehr

Ausstellung zum Mitnehmen: Bibliotheksmitarbeiterin Lisa Roock zeigt Literatur für die Urlaubszeit, die derzeit in den Schaufenstern an der Bischofstraße präsentiert wird und jederzeit ausgeliehen werden kann.

© René Matschkowiak

Schon zum achten Mal wird die beliebte Sommerleseförderaktion durchgeführt. Unter dem Motto "Lesen - Oder?!" sollen Bücherfreunde aus Frankfurt und Umgebung sowie Gäste der Stadt angesprochen werden, die noch keinen Leseausweis besitzen. Und so funktioniert es: Gutschein ausschneiden, samt Ausweis in der Bibliothek vorzeigen und im Gegenzug einen kostenlosen Leseausweis erhalten, der ab Anmeldung drei Monate gültig ist. Mit ihm können nicht nur Bücher, sondern auch CDs, DVDs, Blue-rays, PC- und Gesellschaftsspiele sowie digitale Medien ausgeliehen werden. "Als Sommerbonus können alle Medien, bis auf Filme, auf Anfrage sogar für sechs Wochen ausgeliehen werden", sagt Romy Kunert, die Leiterin der Einrichtung mit ihren beiden Häusern in der Bischofstraße 17 und der Collegienstraße 10 - der Gutschein kann natürlich in beiden eingelöst werden.

Wer sich dann auf der Suche nach Lesestoff begibt, kann sich beispielsweise an den Lesezeichen orientieren, mit denen die Lektoren besonders empfehlenswerte Literatur kennzeichnen. Weitere Tipps gibt es in den sogenannten "Ausstellungen zum Mitnehmen" in den Schaufenstern und auf den Büchertischen. Die werden anhand bestimmter Themen oder Jahrestage ausgewählt. Zum Thema Urlaub gibt es beispielsweise neben Reise- und Naturführern auch Bildbände, Hörbücher, Wander- und Kinderlieder sowie Gesellschaftspiele. Der Büchertisch im zweiten Obergeschoss ist derzeit dem Tag des Rock´n Roll gewidmet.

Passend zur Sommeraktion gibt es ein umfangreiches Programm. "Dazu gehören bekannte aber auch neue Formate, die wir im Sommer testen und, wenn sie auf Interesse stoßen, fortsetzen wollen", sagt Romy Kunert. Dazu gehören die "Buchtipps unserer Lektorin" (26. Juli, 30. August, 27. September) oder das "Speed Dating mit der Bibliothek" (12. September), bei dem Besucher die Einrichtung in 15 Minuten kennenlernen können. Speziell an Jugendliche richtet sich ein Manga-Workshop am 10. August. Im Haus 2 wird ein Ferienprogramm für Kindergruppen ab fünf Personen angeboten. Mithilfe des Erzähltheater Kamishibai und des Bilderbuchkinos werden verschiedene Geschichten erzählt, wie die vom Löwen, der nicht schreiben konnte oder die vom wunderbarsten Platz der Welt. Wer keine Lust auf Bücher oder Filme hat, kann sich den 16. August vormerken. An diesem Nachmittag können Kinder ab neun Jahren und Erwachsene neue Gesellschaftsspiele, wie "Unlock" oder "Mausefalle" ausprobieren.

"Wir sind ein offenes Haus. Nutzen Sie das unentgeltliche Angebot und lernen Sie uns kennen", sagt Romy Kunert.

Informationen und alle Termine unter www.srbffo.de. Für die Veranstaltungen wird um eine Anmeldung zwei Tage vor dem Termin unter 0335 549853 oder verwaltung@srbffo.de gebeten.