DRK eröffnet Senioren-WG

Das neue Projekt des DRK schließt eine Lücke zwischen der ambulanten Pflege in den eigenen vier Wänden und dem Pflegeheim. "Die Menschen werden bei uns in familienähnlicher Atmosphäre und in häuslicher Umgebung leben", sagt DRK-Geschäftsführerin Cordula Töpfer. Die Bewohner mieten vom DRK ein leeres Zimmer, das sie mit ihren eigenen Möbeln gestalten. "Wohnzimmer, Bad und Küche nutzen sie gemeinsam", erklärt Cordula Töpfer. "Wir bieten so viel Selbstständigkeit und Selbstbestimmung wie möglich und gleichzeitig so viel Hilfe und Unterstützung wie nötig."

Möglich sei das Projekt durch die gute Zusammenarbeit mit der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft (WoBaGe), der das markante Haus Ecke Victor-Blüthgen-/Adolf-Bräutigam-Straße mit der abgerundeten Fassade gehört. Die WoBaGe saniert das Haus nach den Wünschen des DRK, das im Gegenzug einen langfristigen Mietvertrag abschließt.

Denn das DRK wird seine Geschäftsstelle in der Eberswalder Straße aufgeben und dorthin verlegen. Die Kleiderkammer werde in den Keller ziehen und die Geschäftsstelle ins Erdgeschoss, kündigt Claudia Töpfer an. Der ambulante Pflegedienst werde ebenso einziehen wie der Fahrdienst sowie alle ehrenamtlichen und gewerblichen Abteilungen des DRK. Die bisherige Geschäftsstelle ist nicht barrierefrei zu erreichen. Im ersten und zweiten Obergeschoss werden die Senioren-WGs entstehen. Das Dachgeschoss biete Platz für drei barrierefrei zu erreichende Wohnungen. Die WoBaGe werde an der Hinterseite einen Fahrstuhl anbauen.

Die Sanierungsarbeiten haben bereits begonnen. Cordula Töpfer hofft, dass nächstes Jahr im Juni - "vielleicht zum Kindertag" - die ersten Zimmer bezogen werden können.

Für die Senioren-WGs werden klassische Drei-Zimmer-Wohnungen eingerichtet, erläutert WoBaGe-Geschäftsführerin Claudia Lamm. Für zehn unterschiedlich große Zimmer gibt es fünf Bäder, eine Küche und ein Wohnzimmer.

Pro WG werde, unterstützt vom DRK, eine Auftraggebergemeinschaft aus den Bewohnern und deren Angehörigen gebildet, so Cordula Töpfer. Sie bestimmt, was an Lebensmitteln eingekauft, was gekocht und wie der Tag gestaltet werde. Jeder einzelne bestimme in welchem Umfang er Hilfe vom ambulanten Pflegedienst bekommt, der auch hauswirtschaftliche Leistungen anbietet. Das DRK richte eine 24-Stunden-Präsenzbereitschaft ein. Diese Leistungen müssen von den Bewohnern finanziert werden. Kriterium für den Einzug ist, dass eine Pflegestufe besteht.

Interessenten können sich jetzt schon in der DRK-Geschäftsstelle, Tel. 03344 3562 melden.