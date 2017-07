Handwerk hat volle Auftragsbücher

artikel-ansicht/dg/0/

Handwerk hat goldenen Boden. Davon ist Ralf Hahne mehr denn je überzeugt. Der Angermünder Bauunternehmer, der zu Jahresbeginn die traditionsreiche Firma von Hans Lausch übernahm und als eigene GmbH weiterführt, sieht im Handwerk in den nächsten Jahren eine sichere Perspektive.

Schon jetzt sei die Auftragslage gerade im Baugewerbe super und seine Firma, die vor allem in der Denkmalpflege erfahren ist, bis zum Jahresende ausgebucht. Man müsse schon Aufträge ablehnen oder versuchen, andere Partner mit ins Boot zu holen,was allerdings schwierig sei, berichtet Ralf Hahne dem Brandenburger Wirtschaftsminister Albrecht Gerber, der gemeinsam mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Schmidt, seinem Büroleiter und Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Olaf Theiß sowie Landrat Dietmar Schulze am Donnerstag das Angermünder Bildungswerk, die Druckerei Nauendorf und eben das Bauunternehmen Ralf Hahne besuchte.

Der gegenwärtige Bauboom beschert dem Handwerk jedoch nicht nur viel Arbeit. Er macht auch ein Problem spürbar, dass sich in den kommenden Jahren noch deutlich verschärfen wird: Fachkräftemangel. Ralf Hahne möchte gern selbst aktiv werden und künftig Lehrlinge ausbilden. Die Rahmenbedingungen seien jedoch gerade für kleinere Unternehmen wenig attraktiv und die Kosten sehr hoch, weshalb viele Betriebe nicht ausbilden.

Ein Problem, das auch Landrat Dietmar Schulze und Olaf Theiß, der selbst seit 25 Jahren Gärtner und Floristen ausbildet, bestätigen können. Im Flächenland Brandenburg seien die Entfernungen für junge Leute zwischen betrieblichen und schulischen Ausbildungsstätten oft sehr weit, die Lehrlinge demzufolge auch zu wenig in den Betrieben. Zudem klaffe zwischen Theorie und Praxis eine immer größere Lücke.

Als Wirtschaftsminister gehöre die Berufsausbildung zwar nicht zu seinen originären Aufgaben, räumte Albrecht Gerber ein. Dennoch sei das ein wichtiges Thema, das Wirtschaft und Handwerk in der Region beschäftige. Da müssen die verschiedenen Ministerien eng zusammenrücken. "Ausbildung ist sicher eine zeitliche und finanzielle Herausforderung für Unternehmer. Aber gibt es einen besseren Weg, als sich den Nachwuchs selbst nach eigenen Bedürfnissen heranzubilden, der auch ins Unternehmen passt und der sich zugehörig fühlt?", stellte Gerber in den Raum und verwies auf vielfältige Beratungsmöglichkeiten der Kammern für interessierte Ausbildungsbetriebe.

Er gab jedoch auch zu bedenken, dass gerade im Flächenland Brandenburg nicht in jedem Kreis für jede Berufsrichtung eine Schule angeboten werden könne. "Wir können es uns nicht leisten, für drei, vier Lehrlinge eine Klasse aufzumachen."

Die Unternehmer wünschen sich mehr praktische Ausbildung und eine kompakte theoretische Grundlagenausbildung wie Mathe und Deutsch gleich für mehrere Berufsrichtungen zusammen an einem Ort. Die spezialisierte Fachausbildung könnten die Betriebe selbst leisten. Bei der Denkmalpflege in Ralf Hahnes Firma werden beispielsweise alte traditionelle handwerkliche Fertigkeiten benötigt, die die erfahrenen Mitarbeiter den neuen und jungen Kollegen selbst beibringen können.

Ein weiteres Thema, das an Minister Gerber herangetragen wurde, sei die Betriebsnachfolge. In den nächsten Jahren gehen in Brandenburg mehr als 10 000 Firmeninhaber in Rente. Die Landesregierung hat deshalb jetzt eine Unternehmens- und Gründungsstrategie verabschiedet, informierte Albrecht Gerber und hält die Nachfolgesicherung durch Unternehmensfusionen für sinnvoll.

Hans Lausch hatte sich seinen Nachfolger in den eigenen Reihen herangezogen. Ralf Hahne arbeitete schon 26 Jahre im Unternehmen als Bauleiter. Der Altersdurchschnitt der 15 Mitarbeiter in der Firma beträgt 46 Jahre.