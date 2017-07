Tod einer Frau nach 33 Jahren aufgeklärt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Ein vermeintlicher Mordfall aus dem Jahre 1984 in Bernau ist jetzt aufgeklärt worden. Fast auf den Tag genau vor 33 Jahren, am 26. Juli 1984, wurde im damaligen Wohnheim des Kombinats Industrielle Mast (KIM) die 54-jährige Helga N. in ihrer Ein-Raum-Wohnung tot aufgefunden. Weil der Körper mehrere Stichverletzungen und Zeichen stumpfer Gewalt aufwies und zum Teil unter einer Liege lag, ging die Polizei damals von einem Tötungsverbrechen aus. Auch Rechtsmediziner hielten es "eher für unwahrscheinlich", dass sich die Frau die Verletzungen selbst beigebracht hatte.

Axel Hetke hatte damals gerade seinen Dienst bei der Bernauer Kriminalpolizei angetreten. Der Tatort, die Verletzungen, die ganze Situation sei atypisch für einen Suizid gewesen, erinnert sich der heutige Leiter der Mordkommission beim Landeskriminalamt Brandenburg. Doch mit den Ermittlungen im Fall von Helga N. hatte der junge Kriminalist Hetke damals nichts zu tun. Die übernahm eine Morduntersuchungskommission (MUK).

Helga N. war in Bernau allgemein bekannt. Sie arbeitete als Kassiererin bei der Post und kam als solche täglich mit vielen Menschen in Berührung. So wurden in den folgenden Monaten nach ihrem Tod mehrere hundert Personen überprüft und vernommen, doch es gab weder einen Anhaltspunkt für ein Mordmotiv noch einen konkreten Tatverdacht. Knapp eineinhalb Jahre später mussten die Ermittlungen Ende 1985 ergebnislos eingestellt werden.

Nachdem dieser ungelöste Fall Mitte der 1990er Jahre und 2004 überprüft worden war, sind die Akten ab 2011 erneut intensiv durch die Mordkommission des LKA bearbeitet worden. Seit jenem Jahr befasst man sich dort speziell mit sogenannten Altfällen ungeklärter Tötungsverbrechen.

Den erneuten Versuch, den Tod von Helga N. doch noch aufzuklären, erklärt Axel Hetke zum einen damit, dass die zehnköpfige Ermittlergruppe im LKA nun mehr Zeit habe, sich um die Altfälle zu kümmern. "Vor 2011 war für diese das Erste Kommissariat in Eberswalde zuständig. Allerdings mussten diese bei Seite gelegt werden, wenn es das Tagesgeschehen erforderte", erzählt der Kriminalist. Zum anderen gebe es heute ganz andere Möglichkeiten. "Unser Blick auf den Fall ist breiter gefächert" sagt Hetke. So ist die Gesamtsituation am Tatort anhand des vorhandenen Bildmaterials mittels einer Operativen Fallanalyse sowie einer speziellen und wissenschaftlich fundierten Blutspurenanalyse mit Tathergangsrekonstruktion völlig neu bewertet worden. Auf Basis dieser Erkenntnisse konnte ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes rechtsmedizinisches Gutachten erstellt werden. Darin kommt man nunmehr zu dem Ergebnis, dass sowohl das Verletzungsbild als auch die Auffindesituation deutlich für eine Selbsttötung sprechen. Zurzeit stehen 114 ungeklärte Tötungsdelikte und Vermisstenfälle auf der landesweiten Liste.