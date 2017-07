Streit um Fachmärkte erreicht Politik

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Erst nach der Sommerpause der Stadtpolitik wird die Eberswalder Rathausspitze mit einer Stellungnahme auf den Beschluss der Schorfheider Gemeindevertreter reagieren, ihre Erweiterungspläne für das Finowfurter Fachmarktzentrum voranzutreiben. Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht hatte Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner zugesagt, dass sich die Stadt mit ihrer Reaktion auf den Entwurf des Bebauungsplanes bis in den September hinein Zeit lassen könne. Folglich brauchen sich Eberswaldes Stadtverordnete nicht zu einer Sondersitzung zu treffen, um über das Votum der Stadt zum Vorhaben Schorfheides zu befinden, neben dem Discounter Aldi zwei zusätzliche Fachmärkte an der B 167 anzusiedeln.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590529/

Zwar sind Eberswaldes Volksvertreter in ihrer Entscheidung für oder gegen die Schorfheider Pläne frei. Doch zumindest die Marschrichtung wird ihnen durch die Rathausspitze bereits vorgegeben - in einer in der vorigen Woche verbreiteten Erklärung, in der es heißt, Eberswalde bedauere, dass die insgesamt gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit durch die sich nun ergebene Konfliktsituation auf eine harte Belastungsprobe gestellt werde. Das Ansinnen Schorfheide entspreche zum einen nicht der landesplanerisch zugewiesenen Grundversorgungsaufgabe der Gemeinde und bedeute zum anderen Kaufkraftverluste für den Einzelhandel Eberswaldes, insbesondere in Finow und im Brandenburgischen Viertel.

Für Carsten Zinn, den Vorsitzenden der Fraktion Alternatives Wählerbündnis im Stadtparlament, geht die Rathausspitze mit ihrer Erklärung zu weit. "Ich werde mich auch zukünftig entschieden gegen eine massive Diskriminierung und Demütigung gegenüber der Einwohnerschaft in den Schorfheider Ortsteilen einschließlich der erweiterten potentiellen Kundschaft aus Uckermark und Oberhavel aussprechen", schreibt der Stadtverordnete in einer Mitteilung. Ihn befremde, dass ausgerechnet der soziale Brennpunkt Brandenburgisches Viertel für die ablehnende Position der Rathausspitze herhalten müsse. "Die Verwaltungsspitze im Eberswalder Rathaus und die beteiligten Fachämter sind gut beraten, endlich ziel- und ergebnisorientierte Schritte zu unternehmen, um das Einkaufszentrum Heidewald wieder zu einer bürger- und kundenfreundlichen Wohlfühloase entwickeln zu lassen", betont Carsten Zinn, der an seine Volksvertreter-Kollegen appelliert, sich nicht vereinnahmen und missbrauchen zu lassen.

Zumindest bei Ilona Pischel vom Bündnis Eberswalde rennt er damit offene Türen ein. "Statt die Konkurrenz außerhalb zu verhindern, sollten wir lieber Eberswalde attraktiver und einkaufsfreundlicher gestalten", fordert die Stadtverordnete.