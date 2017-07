Konzept für den Laden im Dorf

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Die Gemeindevertreter von Golzow haben beschlossen, Fördermittel zur Konzeptanalyse "Marktchancen eines quartiernahen Lebensmittelmarktes" zu beantragen. Was so bürokratisch klingt, ist eine tiefgründige Untersuchung und Befragungen, was ein Dorfladen für die Golzower leisten muss, welche Wünsche es gibt und welche Möglichkeiten sich bieten. Das Förderprogramm integrierte ländliche Entwicklung bietet unter dem Schwerpunkt "lokale Basisdienstleistungen" auch die Förderung quartiernaher Lebensmittelmärkte an. Die Konzeptanalyse dazu wird zu 80 Prozent gefördert. Die Golzower beantragen eine Summe von 8080 Euro. Erstellt wird das Konzept bei einer Bewilligung in Zusammenarbeit mit der Malte Obal Kommunal- und Einzelhandelsberatung. "Wir sehen das als wichtigen Schritt auf dem Weg zum Dorfentwicklungsprogramm", so Bürgermeister Frank Schütz.