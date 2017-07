TAG Wohnen verklagt Strausberger Mieter

artikel-ansicht/dg/0/

"Es wird in Abrede gestellt, dass es sich bei dem Strausberger Mietspiegel um einen qualifizierten Mietspiegel handelt", schreibt das Anwaltsbüro Wanderer und Partner in Berlin an André Rose. Der 45-Jährige wohnt in einer TAG-Wohnung in der Philipp-Müller-Straße. Seit 1. April soll er 52 Euro Miete mehr zahlen, und das freiwillig, denn man bat ihn höflich um seine Zustimmung. Im Jahr mache das 600 Euro aus, sagte er in der Einwohner-Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung und zitierte aus der am gleichen Tage zugestellten Klageschrift den eingangs zitierten Satz. Unter anderem zweifeln die Anwälte die Qualifiziertheit des Mietspiegels an, weil die ermittelten Stichproben nicht repräsentativ seien: "Es wurden nur 5826 Mietdaten im Wege einer Primärdatenerhebung überhaupt erfasst", wiegeln die Anwälte ab und versuchen, selbst diese Datenbasis lächerlich zu machen, indem sie behaupten, "selbst dieser geringe Ausschnitt ist nicht repräsentativ, da z. B. der ,brave und weniger beschäftigte Rentner' eher antwortet als der ,viel beschäftigte und renitente Juppie"'. Yuppie, man schreibt es übrigens mit Y, ist laut Wörterbuch "ein junger Mensch, der sehr erfolgreich im Beruf ist, viel Geld für Luxus ausgibt und in einer Großstadt lebt".

Der beklagte André Rose ist definitiv weder ein braver unterbeschäftigter Rentner noch ein Yuppie, er arbeitet beim Jugendsozialverbund in der offenen Jugendarbeit und betreut den Abenteuerspielplatz am Otto-Grotewohl-Ring.

Wenn André Rose vor seinem Block steht, kann er an den Wohnungen seines Aufgangs zeigen, wer überhaupt so ein Begehren um Zustimmung zur Mieterhöhung bekommen hat und wer nicht, und auch, wie unterschiedlich hoch diese Forderungen sind: "Da ist kein System erkennbar und auch keine Begründung, warum der eine und warum der andere nicht." Er ist der Einzige, der die Zustimmung verweigert hat. Zunächst sei ein Brief gekommen, in dem rechtliche Schritte angekündigt wurden, dann einer vom Anwaltsbüro mit der Klageandrohung. "Die 600 Euro, die das im Jahr ausmacht, gebe ich jetzt lieber für einen Anwalt aus, der mich gegen die TAG Wohnen vertritt" sagte André Rose in der Stadtverordnetenversammlung.

Sibylle Bock, die SPD-Fraktionsvorsitzende und Rechtsanwältin, winkte ab: "Ich habe selbst mitgewirkt und sein Zustandekommen verfolgt, wir haben ihn verabschiedet, weil er alle Eckkriterien erfüllt. Die Verwaltung wird Ihnen alles zureichen, um das zu beweisen."

Bürgermeisterin Elke Stadeler sicherte zu: "Wir werden Ihr Anliegen unterstützen." Der qualifizierte Mietspiegel laufe zum Jahresende aus, die ersten Einladungen an die Mitwirkenden seien bereits verschickt worden. Und Stadtverordneten-Vorsteher Steffen Schuster, hauptamtlich bei der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft beschäftigt, sagte: "Ich war selbst an der Erarbeitung beteiligt, die TAG Wohnen war eingeladen, aber leider abwesend."