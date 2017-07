Gemeinsames Konzept

artikel-ansicht/dg/0/

Die Verwaltung hatte in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses eine Informationsvorlage der Tourismus GmbH zum Fontane-Jubiläum eingebracht. Allerdings sei die Fontane-Grundschule im Vorfeld nicht eingebunden gewesen, so Büchel. Die aber würde sich gern einbringen. Seiner Meinung nach müssten alle Akteure an einen Tisch. Deshalb soll es in der zweiten Septemberwoche eine erste Beratung geben. Dazu eingeladen werden neben der Tourismus GmbH, der Oberbarnimer Kulturverein (OKV), der Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ), der das Fontane-Haus in Schiffmühle betreibt, und die Theodor-Fontane-Grundschule.