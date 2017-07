Bischoffs Kita-Paket

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit einem Paket guter Nachrichten für mehr Qualität in den Kitas und Entlastung der Eltern besucht Landtagsabgeordneter Mike Bischoff gerade Schwedter Kitas. In der Kita Hans Christian Andresen hatte er einmal als Praktikant selbst erfahren, wo der Schuh drückt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590534/

Kita-Praktikant: Landtagsabgeordneter Mike Bischoff in der Kita Hans Christian Andersen in Schwedt

Kita-Praktikant: Landtagsabgeordneter Mike Bischoff in der Kita Hans Christian Andersen in Schwedt © MOZ/Michael Dietrich

Vor ein paar Jahren hatte der Schwedter Landtagsabgeordnete Mike Bischoff (SPD) für einen Tag in der Kita in der Ehm Welk-Straße gearbeitet, mit Kindern gespielt, Essen ausgegeben, quirlige Jungs und Mädchen zum Zähneputzen und Mittagsschlaf überredet. Vor allem aber sammelte er dabei nach eigenen Worten jene einschneidenden Erfahrungen, die ihn zum Verfechter der "Kiez-Kita" werden ließen. In Brandenburger Kitas sollen alle Kinder die gleiche Chance auf eine gute Entwicklung und Bildung haben. Wo das wegen ungleicher Bedingungen bisher nicht der Fall ist, will seine Regierungspartei künftig mehr fördern.

2017 sollen 1,5 Millionen Euro, ab 2018 dauerhaft fünf Millionen Euro zusätzlich in 100 sogenannte Kiez-Kitas fließen. Das sind Kitas wie Hans Christian Andersen im Stadtteil Waldrand, in denen ein sehr hoher Anteil an Kindern aus finanzschwachen Elternhäusern oder Migrationsfamilien stammt. Dort soll mit zusätzlichem Personal der höhere Förderbedarf für die Kinder ermöglicht werden. Für die Schwedter Kita, die nach Worten von Mike Bischoff die Bedingungen für die Kiez-Kita-Förderung ganz sicher erfülle, bedeutet das eine jährliche Förderung von 50 000 Euro. Die Kita soll in Abstimmung mit dem Jugendamt selbst entscheiden, ob sie dafür einen Logopäden, Elternbetreuer oder eine Verstärkung für die Erzieher in den Gruppen braucht.

Kita-Leiterin Bärbel Spangenberg begrüßte das Programm. Mehr als 60 Prozent der Eltern ihrer Kinder zahlen für die Betreuung in der Einrichtung keine Beiträge, weil sie unter der Einkommensgrenze für die Beitragspflicht liegen. Tendenz steigend. 25 der 250 Kinder kommen aus Polen, Russland, Tschetschenien und Syrien. Tendenz steigend. "Ja, es kommt vor, dass unsere Erzieherinnen schon mal auf dem Zahnfleisch krauchen", bestätigt die Leiterin. Vor allem mit den Eltern gebe es großen Abstimmungsbedarf und oftmals Überzeugungsarbeit zu leisten. Dabei geht es um Essen, Fördermöglichkeiten für mehr Bildung und Teilhabe, aber auch um Einhaltung von Terminen.

Im Kita-Paket für Brandenburg, das Mike Bischoff der Kita-Leiterin vorstellt, ist außerdem ein zusätzliches Förderprogramm für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung und Modernisierung der Kitas. 20 Millionen Euro will das Land dafür in den Jahren 2018 und 2019 ausgeben. Kita-Leiterinnen sollen zusätzlich mehr bezahlte Zeit zugestanden bekommen, um Elterngespräche zu führen und Bildungsangebote zu entwickeln.

Auch den Einstieg in die beitragsfreie Kita hat die SPD in ihr Kita-Paket gepackt. Ab September 2018 verspricht sie, das letzte Kita-Jahr beitragsfrei zu machen. "Unser wichtigstes Ziel bleibt, die Qualität in der Kita-Betreuung zu verbessern. Wir wollen aber auch die Eltern entlasten. 140 Euro Beitrag für ihre zwei Kinder sind viel Geld für eine Familie, die 1400 Euro netto verdient. Wir wollen schrittweise dazu kommen, dass die Kita wie die Schule selbstverständlich kostenlos besucht werden kann, warb Bischoff.

"Kostenloses Essen wäre auch schön", warf Bärbel Spangenberg ein. Das ist noch nicht drin im Kita-Paket ihres ehemaligen Praktikanten.