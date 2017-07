Module stehen bis zum Jahr 2060

artikel-ansicht/dg/0/

Weesow (MOZ) Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Ackerland werden in Brandenburg nicht mehr nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert - das hat nun konkrete Auswirkungen auf den "Energiepark Weesow-Willmersdorf".

artikel-ansicht/dg/0/1/1590535/

Der Protest war vor sieben Jahren groß, als Pläne bekannt wurden, dass zwischen Weesow und Willmersdorf ein "Solarpark" entstehen soll. Eine Bürgerinitiative bildete sich und kämpfte, mit Hinweis auf die sensible Natur, gegen das Vorhaben. Doch die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen billigte im April 2010 den Bebauungsplan. Nachdem der Zuschlag durch die Bundesnetzagentur erteilt worden war, wurde im Mai die erste Anlage fertiggestellt. Die Nennleistung gibt die bejulo GmbH Mainz, an sie hatte die Procon Solar GmbH Cottbus die Projektrechte übertragen, mit 9984 kWp an.

Inzwischen haben sich die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen geändert. So werden Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Ackerflächen nicht mehr gefördert. Zwar haben die Bundesländer nach dem EEG 2017 die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen auch Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten für die Nutzung von Anlagen zur Verfügung zu stellen. Das Land Brandenburg verzichtet aber, beispielsweise im Gegensatz zu Bayern, darauf.

Dies hat nun konkrete Auswirkungen auf die künftige Realisierung des Gesamtprojekts. Die Procon Solar GmbH hat deshalb bei der Stadt Werneuchen einenAntrag auf Änderung des Bebauungsplanes gestellt. Dieser ist bisher auf 25 Jahre befristet und soll nun bis 2060 verlängert werden. "Damit sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, den Solarpark auch ohne Förderung des EEGs umzusetzen", schreibt Procon-Mitarbeiter Klaus Hoff. Mit diesen Rahmenbedingungen werde es möglich sein, Strom aus der Sonne nachhaltig für 3,63 Cent/Kilowattstunde zu produzieren. Durch den Wegfall der EEG-Vergütung für Ackerflächen ließe sich nur der Abschnitt SO1 realisieren. Insgesamt ist die rund 240 Hektar große Fläche in sieben Bauabschnitte untergliedert. Die Module sollen auf 180 Hektar stehen.

Inzwischen hat sich bereits der städtische Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung mit dem Thema beschäftigt. Von den vier anwesenden Mitgliedern des Gremiums sprachen sich drei für die Vorlage aus. Es gab eine Nein-Stimme. Befürwortet wurde die Änderung auch von den Ortsbeiräten Willmersdorf und Weesow. Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes soll in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27. Juli gefasst werden. Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. Nach der Nutzung zur Gewinnung von Solarenergie soll die Fläche wieder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden.

Dagegen ist abzuwarten, ob das "Solarkraftwerk", wie bei der Präsentation der Pläne versprochen, auch positive Auswirkungen auf den Tourismus hat. In Aussicht gestellt wurden damals auch die Verbesserung des Radweges, die Schaffung neuer Reitwege sowie die Entstehung von Kleinstbiotopen.