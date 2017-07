Volksfest in Bewegung tut Gutes

artikel-ansicht/dg/0/

"Um so mehr Kinder, Frauen und Männer an den Start gehen, desto höher fallen unsere Einnahmen aus", begründet René Hoffmann, genannt Hoffi, seine Neugier. Die eingenommenen Startgebühren würden den veranstaltenden Verein, die Partner für Gesundheit, schließlich in die Lage versetzen, möglichst viel Geld für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen zu können. Bei der elften Auflage des Volksfestes in Bewegung wird vor allem für zwei Empfänger gelaufen: für die Grundschule Schwärzesee im sozialen Brennpunkt Brandenburgisches Viertel in Eberswalde und für ein Reittherapieprojekt in Lobetal bei Bernau. "Wenn wir darüber hinaus noch Spendenschecks überreichen dürfen, dann würden wir gern die Bemühungen unterstützen, die Badestelle Klein Ahlbeck in Kupferhammer wiederzubeleben", kündigt Hoffi an.

An der Grundschule Schwärzesee, in der auch im kommenden Schuljahr 380 Mädchen und Jungen unterrichtet werden, machen die Partner für Gesundheit mit dem Eberswalder Lionsclub gemeinsame Sache. Beide Institutionen begreifen sich als Förderer der Bildungsstätte, die für die Integration von Flüchtlingskindern in der Barnimer Kreisstadt Unverzichtbares leiste. "Wir wollen helfen, den schuleigenen Bolzplatz zu vervollkommnen", berichtet der Vereinsvorsitzende.

Für die Schulleiterin Anke Billing ist dieses lobenswerte Engagement nicht mit Gold aufzuwiegen. "Wir würden den Bolzplatz gern mit einem Ballfangnetz ausrüsten, das verhindert, dass die Fußballer Passanten auf dem Gehweg oder Nutzer des benachbarten Schulgartens stören", sagt sie. Natürlich werde die Schule selbst beim Stadtlauf vertreten sein - mit einer vom Hort gestellten Mannschaft und einer Abordnung der eigentlichen Bildungsstätte, die mindestens in Klassenstärke auflaufe.

"In Lobetal geht es in erster Linie um einen dringend benötigten Koppelzaun", fügt René Hoffmann hinzu.

Weil also viel Geld gebraucht werde, sei die Teilnehmerzahl entscheidend, betont der Vorsitzende der Partner für Gesundheit. Noch wichtiger sei nur, dass das Großereignis perfekt vorbereitet sowie am Veranstaltungstag perfekt organisiert und friedlich über die Bühne gebracht werde. Im Organisationsstab des Stadtlaufes arbeiten hinter den Kulissen mehr als 30 Unterstützer genau an dieser Aufgabe. Und am 17. September sind dann wieder mehr als 100 Helfer entlang der Strecke im Einsatz.

Noch bis zum Meldeschluss am 13. September, in Ausnahmefällen sogar am Stadtlauftag, können sich Startwillige in die Teilnehmerliste eintragen lassen.Geboten werden Staffel-, Kinder-, Schulklassen-, Handicap-, Einzel- und Mannschaftsläufe, die zwischen zwei und zehn Kilometer lang sind. "Niemand sollte untrainiert loslegen", warnt Hoffi. Im vorigen Jahr waren übrigens 1879 Läufer unterwegs. Und diesmal?

www.eberswalder-stadtlauf.de