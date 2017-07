24 Gewerke-Tafeln für Müllroser Gildebaum

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Schmied, Brauer, Müller, Orgelbauer - all diese und noch viele weitere Gewerke werden sich auf dem neuen Gildebaum wiederfinden, der im September in Müllrose aufgestellt werden soll. Derzeit werden die 24 Tafeln hergestellt, jede einzelne ist etwa einen halben Meter groß. Mithilfe eines hochwertigen Verfahrens werden die beidseitigen Tafeln emailliert, um gegen Wind und Wetter gewappnet zu sein. Zu sehen sein werden auf ihnen sämtliche Gewerke, die es in der Stadt gegeben hat oder gibt. Die Tafeln sollen dann neben den rund ein Dutzend Emblemen der Müllroser Vereine sowie dem Stadtwappen an dem Baum angebracht werden.

Angefertigt wurden die Bilder von dem Mixdorfer Grafiker Mathias Wiese. "Auf vielen Abbildungen sind auch mehrere Gewerke zu sehen, da wir sonst gar nicht alle untergebracht hätten. Außerdem befindet sich auf jeder Tafel ein Tier", berichtet Amtsdirektor Matthias Vogel. Am Donnerstag begutachtete er die Bilder in seinem Büro gemeinsam mit Bürgermeister Detlef Meine - beide zeigten sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Initiiert wurde das Projekt Gildebaum von den Handwerkern der Stadt unter Federführung des Bauunternehmers Ulrich Zimmer. "Mit 17 Metern wird der Gildebaum der größte seiner Art in ganz Brandenburg sein", sagt Vogel. Offiziell aufgestellt werden soll der Baum, der aus einer 21 Meter großen Lärche aus dem Stadtwald hergestellt wird, am 9. September um 11 Uhr auf der Festwiese am Schützenpark. Auf dem Gelände sollen auch Sitzbänke, Fahrradständer und Papierkörbe installiert werden, damit die einheimische Bevölkerung sowie Besucher in Ruhe an dem Baum verweilen können. Außerdem soll eine Info-Tafel aufgestellt werden, auf der die einzelnen Gewerke erklärt werden. Mit dem Aufstellen des Gildebaums soll die Tradition des Handwerks in der Stadt gewürdigt und gleichzeitig für dessen Zukunft geworben werden. Im Jahr 1717 hatten die Müllroser Meister die Gründung ihrer eigenen Gilde beantragt. Genau 300 Jahre später soll dieses Jubiläum nun gefeiert werden.

Für die Fest-Veranstaltung wird derzeit ein Rahmenprogramm erarbeitet. Gleichzeitig soll an dem Termin auch der neue Drei-Seen-Wanderweg eröffnet werden, der um den Großen und Kleinen Müllroser See sowie um den Katharinensee führt. Die Wegmarkierungen sollen demnächst an den entsprechenden Stellen aufgesprüht werden.