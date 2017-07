Abschied von der Kunststoffbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einem siebten Platz bei den Norddeutschen Meisterschaften im 5000-Meter-Lauf der U20 will sich der 17-jährige Eisenhüttenstädter Marius Ziems von der Leichtathletik-Bühne verabschieden. "Das war mein letzter größerer Wettkampf. Bei regionalen Läufen wie den Schlaubetalmarathon werde ich wohl noch starten, doch nun konzentriere ich mich auf den Fußball", erklärte der Eisenhüttenstädter einen Tag nach seinen in Hamburg gelaufenen 16:40,12 Minuten.

Damit hatte er seine wenige Wochen zuvor aufgestellte Bestleistung um gut 20 Sekunden verbessert. Eine Zeit unter 17 Minuten hatte er sich vor dem Start vorgenommen. "Ich bin zufrieden. Die ersten 200 Meter sind wir in 33 Sekunden angegangen, das war recht flott. Dann haben sich schnell die Gruppen gebildet, ich musste einen Großteil der Strecke allein laufen. Auf der Gegengeraden hatten wir etwas Gegenwind", berichtet Ziems.

Vier Jahre hatte Marius Ziems an der Cottbuser Sportschule unter dem einstigen Mittelstrecken-Ass Rainer Kruk trainiert, nun will er für die A-Junioren des FC Eisenhüttenstadt auf Torejagd gehen. "Fußball spiele ich seit meiner Kindheit", erklärt Ziems. Eingesetzt wird er voraussichtlich auf der linken Angriffsseite, ein Testspiel hat er mit dem FC Eisenhüttenstadt bereits bestritten. Lernen wird er fortan im Eisenhüttenstädter Oberstufenzentrum.

Doch vom intensiven Lauftraining hat Marius Ziems nach vier Jahren Sportschule erst einmal die Nase voll. "Dafür müsste ich jetzt viel allein trainieren, dazu habe ich keine Lust."

Auch den Einwand, dass er sich mit dem umfangreichen Training im Unterdistanzbereich gute Grundlagen für längere Strecken ab 5000 Meter geholt habe und er sich mittelfristig durchaus auch an einen Marathonlauf heranwagen könne, lässt der schlanke und hochgewachsene Läufer nicht gelten. "Das will ich nicht, das können andere machen."

Ein bisschen Frust schwingt dabei schon mit, schließlich hatte er mit dem um einen Jahr jüngeren Artur Beimler und dem um einen Jahr älteren Constantin Schulz Mittelstreckenläufer der nationalen Spitzenklasse in seiner Trainingsgruppe. Doch was half es, wenn er von beiden trotz ansprechender Trainingsleistungen in Wettkämpfen immer wieder deutlich distanziert wurde? Zumal ein weiterer Besuch der Sportschule, aber dann in Potsdam, für ihn nicht in Frage kam.

Aber die Abkehr von den Bahnwettbewerben muss für Marius Ziems kein endgültiger Abschied von der Leichtathletik sein. Bereits im abgelaufenen Schuljahr hatte er im Gegensatz zu den Vorjahren versucht, den Trainingsplan intensiver mit regionalen Ausdauer-Wettbewerben aufzulockern. So wurde er ein Stammgast bei den Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaften und startete zum ersten Mal beim Neuzeller Run & Bike. Dort hatte der mehrfache Regionalmeister im Crosslauf und oftmalige Medaillengewinner bei Landesmeisterschaften auf Anhieb Erfolg: Zusammen mit Stefan Rothe gewann er den Wettbewerb über 43 Kilometer. Weitere Teilnahmen sind nicht ausgeschlossen.