Neues Bettenhaus auf 71 Pfählen

Bad Saarow (MOZ) Das Helios-Klinikum in Bad Saarow investiert erneut einen zweistelligen Millionenbetrag in seine bauliche Infrastruktur. Es entsteht ein neues Bettenhaus, außerdem wird die Klinik für Radiologie erweitert. Die Bauarbeiten haben vor kurzem begonnen.

Mit lautem Tacktacktack verschwindet der Pfahl aus duktilem Gusseisen, der am Arm eines Baggers hängt, Zentimeter für Zentimeter im Erdreich. An der Oberfläche quillt ein wenig frischer Beton hervor. Rüdiger Beau beobachtet die Arbeiten zufrieden und erklärt, was es damit auf sich hat. "Wir wenden ein Spezialverfahren an. Die Pfähle werden mit hoher Frequenz in ein flüssiges Betonbett und bis zu 15 Meter tief ins Erdreich gedrückt. Dann härtet der Beton aus", sagt der Bauleiter von Helios.

71 Mal passiert dieses Prozedere, um das neue Bettenhaus des Klinikums zu stützen. "Die Technik der Pfahlgründung wenden wir an, weil der Untergrund sehr sandig und damit weich ist", sagt Beau. Alternativ hätte bis in fünf Meter Tiefe ein Erdaustausch erfolgen müssen. Das Bettenhaus entsteht zwischen den bestehenden Häusern I und J und wird baulich an diese angeschlossen. Die Grundfläche des neuen Baus beträgt 1600 Quadratmeter, auf zwei Etagen bietet er nach Fertigstellung Platz für 49 zusätzliche Patientenbetten, aber auch neue Untersuchungs- und Funktionsräume. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2019 geplant, genutzt wird die Kapazitätserweiterung dann von der Neurologie, Kardiologie und Pneumologie sowie der Intensivmedizin. Für den Hochbau, der nach der Pfahlgründung beginnen kann, ist seit Donnerstag ein großer Kran vor Ort.

Auch das Erweiterungsgebäude für die Klinik für Radiologie wird auf Pfählen stehen. Dort soll bereits ab Sommer 2018 Platz sein für eine zweite Angiographie-Anlage und einen zweiten Computertomographen. Die notwendige Materialmenge für die beiden neuen Bauwerke ist enorm. Nach Angaben des Klinikums werden insgesamt knapp 2600 Kubikmeter Beton und mehr als 300 Tonnen Stahl verbaut. Die Gebäude, von denen das Bettenhaus das deutlich größere ist, entsprechen dem Rauminhalt von 17 Einfamilienhäusern. Für die Inneneinrichtung werden 40 Kilometer Installationskabel, 870 Beleuchtungskörper sowie 1800 Schalter und Steckdosen benötigt.

"Aufgrund des hohen Zuspruchs unserer Patienten ist die Erweiterung dringend erforderlich", sagt Klinik-Geschäftsführerin Julia Christodulow. Gleichzeitig bittet sie Patienten um Verständnis für Lärmbelästigungen, die sich bei laufendem Krankenhausbetrieb nicht vermeiden ließen. Zeitlich begrenzt ist der Baulärm laut einer Patienten-Info des Klinikums auf die Stunden von 7 Uhr bis 18 Uhr. Zudem würden mit Lärm verbundene Arbeiten während der Mittagsruhe zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr unterbrochen, heißt es. Auf den Stationen sind bei Bedarf Ohrstöpsel erhältlich.

Unterdessen ist auch das nächste Neubauvorhaben am Klinikum schon terminiert. "Ab 2019 geht es mit dem Umbau und Umzug der Geburtshilfe weiter", kündigt Julia Christodulow an. Die Abteilung zieht dann in Nachbarschaft von Kinder- und Jugendmedizin sowie Früh- und Neugeborenenmedizin.