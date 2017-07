Fallada-Kunstwerk vor der Tür enthüllt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Der Männerchor Frohsinn gab am Donnerstag den festlich-stimmungsvollen Rahmen zur Veranstaltung des Bürgervereins Bollensdorf. Am Fallada-Haus im Falladaring 10 sollte am Vorabend des 124. Geburtstages des Schriftstellers eigentlich ein eigens dafür angefertigtes Kunstwerk an der Fassade enthüllt werden. Nun stand es auf einem provisorischen Sockel vor dem Haus. Vereinsvorsitzender Rainer Beckers erklärte den vielen Gästen - darunter der Sohn von Hans Fallada, Achim Ditzen, Minister Jörg Vogelsänger, Bürgermeister Jürgen Henze und der SPD-Bundestagskandidat Stephen Ruebsam -, wie es dazu gekommen war und wie es nun weitergehen werde.

Vier Jahre her ist es, dass im Verein die Idee geboren worden war, die schlichte Tafel an der Fassade des Fallada-Hauses durch ein ansprechendes Kunstewerk zu ersetzen.

Der Neuenhagener Künstler Michael Klein hatte auch die passende Idee dazu, die in der Werkstatt des Kunstgießers Wilfried Hann umgesetzt wurde. Dann meldete das Landesdenkmalamt Bedenken an. Die Siedlung sei zu kleingliedrig, und solch eine Relieftafel passe nicht an die Fassade. "Das sehen wir ganz und gar nicht so", sagte Becker. Man habe die statischen Bedenken ausgeräumt und werde das auch mit den anderen Bedenken tun. "Hier hat Fallada gelebt und seinen bekanntesten Roman ,Kleiner Mann, was nun?' geschrieben. Schon das ist unserer Ansicht nach ein Alleinstellungsmerkmal, das rechtfertigt, das Haus aus der Umgebung herauszustellen", erklärte er. Und das sei man auch den zahlreichen Sponsoren und Spendern schuldig.

Bürgermeister Jürgen Henze berichtete, dass die Gemeinde - vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertreter - beabsichtige, das Haus zu kaufen. "Wir werden es in den Kulturstandort Neuenhagen einpflegen", versprach er. Es gebe jetzt schon vieles, was Tagestouristen in den Ort locke, und ein solches Haus mit dem entsprechenden Inhalt könnte dazugehören.

Achim Ditzen freute sich vor allem darüber, dass auf der Tafel nicht nur Fallada selbst, sondern auch seine Mutter Anna Ditzen eine Erinnerung bekommt. "Meine Eltern haben hier in diesem Haus ihre zwei glücklichsten Jahre verbracht. Hier fand mein Vater neuen Lebensmut und konnte sich ungestört dem Schreiben widmen", erinnert er sich. Und das sei vor allem das Verdienst seiner Mutter gewesen.