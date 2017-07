Badespaß für Nixen und Neptune

artikel-ansicht/dg/0/

Plumps. Schon gucken die Köpfe der Mädchen und Jungen, die gerade vom Steg ins 19 Grad Celsius kühle Nass gesprungen sind, wieder aus dem Wasser. "Das war cool, gleich nochmal", jubelt einer der Jungen.

Auf dem Foto, welches einige Sekunden vorher entstanden ist, ist auch die achtjährige Joann-Lucie Rittau zu sehen. Sie ist mit ihrem Vater Matthias Müller an heißen Tagen fast immer im Waldbad zu finden. "Für uns ist es gut erreichbar und es ist eine wirklich schöne Anlage", sagt Matthias Müller. "Ich fahre zwar auch gern an die Ostsee, aber hier ist einfach unsere Heimat", sagt der Familienvater aus Wriezen.

Badewart Dino Christen behält seine Gäste gut im Blick. Unweit vom Steg entfernt hat er von seinem Klappstuhl unter einem Sonnenschirm aus einen guten Blick auf die vier bis fünf Meter tiefe ehemalige Kiesgrube, die vor etlichen Jahren zum Waldbad umfunktioniert wurde. "An heißen Tagen ist es ziemlich voll", sagt er über die Auslastung. "Aber es gibt genügend Platz", verweist er auf die Liegeflächen rund um das Gewässer. "Am Nachmittag kommen meist viele Familien mit Kindern, am Vormittag sowie am Abend sind auch mal ältere Paare zu finden, die noch ihre Runde im kühlen Nass drehen möchten."

Gut genutzt werde die Rutsche, die vom Badestrand in den abgegrenzten Nichtschwimmerbereich führt. Davor bietet ein kleiner aufgeschütteter Sandstrand Gelegenheit, sich als Burgbauer zu erproben.

Auch von sportlicher Seite hat das Waldbad einiges zu bieten. Neu in diesem Jahr hinzugekommen ist ein Basketballplatz mit einem Korb. Die Tischtennisplatte am anderen Ende des Areals bietet Spaß mit kleinen Bällen. Auf dem Beachvolleyballfeld können Gäste aktiv werden und unweit davon locken zwei Schaukeln auf weichem Sandboden.

Einen Kiosk gibt es vor Ort nicht. An heißen Tagen kommt allerdings ein Imbisswagen vorbei, der kalte und warme Getränke sowie Snacks und Eis anbietet, sagt Dino Christen. Für das dringende Bedürfnis gibt es zwei Dixie-Toiletten vor Ort, die alle zwei Wochen geleert werden, erklärt der Badewart. Wer sich nicht in aller Öffentlichkeit umziehen möchte, kann dies hinter einem Sichtschutz tun, der im vergangenen Jahr errichtet wurde.

Vor der jährlichen Eröffnung des Waldbades am 15. Mai werden alle Geräte durch die Stadt gewartet und geprüft, sagt Christen. Die Pflege der Anlage übernimmt der Bauhof. Der Badewart packt mit an.

Da die Nutzung des Bades kostenfrei ist, kommen auch viele Kindergruppen, erklärt der Wriezener. "Gerade vor den Schulferien hatten wir sehr viele Schulen, die hier Neptunfest gefeiert haben", sagt der 39-Jährige. Ein Relikt davon ist hinter ihm noch zu sehen - ein mit Algen behangenes Schlauchboot, auf dem sich "Neptun" näherte.

Geöffnet ist das Waldbad jedes Jahr bis Saisonende - bis zum 15. September.