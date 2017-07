artikel-ansicht/dg/0/

Herr Platzeck, als Anfang Juli 1997 in Tschechien und Polen schon Menschen in den Oderfluten ertrunken waren, wiegten sich viele Brandenburger noch in Sicherheit. Wie begann damals Ihr Oder-Einsatz?

Als ich mit einer Truppe aus dem Umweltministerium vor Mitte Juli in der Region unterwegs war, hörten wir noch - auch von erfahrenen Menschen: "Ich weiß gar nicht, warum Ihr jetzt so einen Aufriss macht?" Die Verbindungen nach Tschechien und Polen waren ja lange nicht so gut, wie sie heute sind. Doch aus allen Informationen, die wir kriegen konnten, blieb nur der Schluss übrig, dass uns eine Katastrophe droht.

Deshalb haben wir am 17. Juli eine Kernmannschaft aus dem Ministerium nach Frankfurt(Oder) verlegt und gesagt: Das ist am besten vor Ort zu meistern. Ich bin selbst bis zum August vor Ort geblieben und habe das nie bereut. Denn es gab ja keine Blaupause für die oft schwierigen Situationen.

Sie ahnten da bestimmt nicht, dass Sie als berühmter Deichgraf wieder nach Potsdam zurückkehren würden?

Wir waren alle von den Ereignissen mitgerissen. Das fing in Ratzdorf an, wo wir befürchten mussten, hier passiert was Schlimmes. Dann haben wir bei den Deichbrüchen in der Ziltendorfer Niederung erlebt, wie Jahrhunderte alte, aufrecht stehende Bäume nach hinten marschiert sind und wir nur froh sein konnten, dass kein Deichläufer mitgerissen wurde.

Unter schwierigsten Emotionen und Widerständen haben wir die Evakuierung des Oderbruchs für Tausende Menschen durchgeführt. Am berühmten Kilometer 70 südlich von Hohenwutzen wurde der Deichbruch nur knapp verhindert. Also, das waren alles Dinge, die uns total gefordert haben. Dass da gleichzeitig noch so eine mediale Welle durch Deutschland lief, dafür hatte keiner vor Ort wirklich eine Antenne offen. Später habe ich das dann natürlich mitbekommen.

Einem Kollegen, der damals über Sie schrieb, sagten Sie: Ich rede morgens mit dem Fluss!

(Lacht.) Ja, wir haben alles Mögliche gemacht. Ich war jeden Morgen - Schlafen konnte man ja sowieso nicht richtig - erstmal am Ufer und hab den Fluss, der sich ständig veränderte, auf mich wirken lassen. Es gab ja zwei Momente: Zum einen hat es bedrohlich gewirkt, mit welcher ungeheuren Wucht das Ereignis auf uns zukam und wie hilflos wir in Ziltendorf waren, als der Deich gebrochen war.

Zum anderen sah vieles, etwa das Warthebruch auf der polnischen Seite, förmlich majestätisch aus. Wenn man da mit dem Hubschrauber drüber geflogen ist, hat man gedacht, man ist über dem Meer und nicht über einem Fluss. Das hat sich tief in die Seele gebrannt und die Bilder habe ich nicht mehr vergessen.

An welche Ereignisse erinnern Sie sich besonders?

Zum Beispiel an die Nacht vor der Evakuierung des Oderbruchs. Da saß ich mit Bundeswehrgeneral Hans-Peter von Kirchbach zusammen und wir haben uns gesagt: Wir treffen diese Entscheidung gemeinsam und alles, was dann passiert, tragen wir auch gemeinsam. Es war ja gar nicht klar, was passiert, ob der Deich halten würden.

Ich habe ihn bewundert für seine Art der Truppenführung, die ja völlig verschieden war vom Klischee, das man über einen Bundeswehrgeneral haben konnte. Er hat ganz ruhig und meist mit leiser Stimme seine Lagebesprechungen gemacht. Und seine Leute haben allerhöchsten Respekt vor ihm gehabt, was wiederum viel dazu beigetragen hat, dass die Situation gemeistert werden konnte.

Ich erinnere mich auch an einen Kapitän zur See, der in der kritischsten Stunde in diesen hohlen Deichzahn bei Hohenwutzen gegangen ist, weil die Hubschrauberpiloten gesagt hatten, dass sie - wenn sie dort keinen Einweiser für den Abwurf der Sandsäcke haben - mehr Schaden als Nutzen anrichten würden. Der Mann stand unterhalb der Wasseroberfläche und es war klar, dass er keine Chance haben würde, wenn die Wand neben ihm wegbricht.

Er sagte mir: Ich bin zur Bundeswehr gegangen und weiß, dass ich mein Leben einsetzen muss, wenn das Leben anderer Menschen bedroht ist. Das war so klar und deutlich und ohne Wenn und Aber - einfach sehr, sehr beeindruckend.

Seither spricht man vom Wunder von Hohenwutzen!

Von der Deichmasse standen ja vielleicht noch zehn Prozent. Zuerst ist sogar die Bundeswehr zurückgezogen worden, weil wir dachten: Das ist es jetzt gewesen. Ich hatte übrigens schon Manfred Stolpe informiert und ihm gesagt: Wir müssen uns aufs Schlimmste gefasst machen, das Teile des Oderbruchs volllaufen.

Aber dann gab es nach Abstimmung mit den Fachleuten und den Verantwortlichen vor Ort nochmal diesen letzten Versuch, den Deich zu retten. Später wurde etwas sarkastisch gesagt. Das muss auch so etwas wie die Intelligenz des Materials gewesen sein, denn eigentlich hätte das kaum noch halten können. Wir hatten aber nicht nur mutige Feuerwehrleute und Soldaten, sondern auch sehr gute Fachleute des Landesumweltamtes, die ebenfalls Mut hatten und ungewöhnliche Entscheidungen trafen. Das war schon ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen und in der Summe auch ein Stück Herstellung der inneren Einheit. Wir hatten ja vorher noch keine Gelegenheit zu erleben, was für eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft durchs ganze Land gezogen ist.

Bei einem der Hubschrauberflüge über der Oder saßen Sie neben Angela Merkel. Das war ja dann für beide der Beginn großer Karrieren?

Wir waren zu dieser Zeit beide Umweltminister und kannten uns schon relativ gut. Ich glaube, auch für sie war das damals ein ganz tiefer Eindruck, weil wirklich ein Rad ins andere griff und sowohl die örtlichen, wie auch die Landes- und Bundesbehörden eng zusammenarbeiteten. Ich weiß noch, wie Helmut Kohl bei seinem Besuch an einem Abend sagte: "Wenn irgendwas ist, wenn's irgendwo klemmt, einfach durchrufen und dann passiert's!" Das würde man sich in anderen Situationen manchmal wünschen.

Sie und Manfred Stolpe meinten schon während der Flut: "Da, wo Menschen gewohnt haben, sollen auch wieder Menschen wohnen." Wäre es nicht besser gewesen, etwa die Ziltendorfer Niederung in eine große Überschwemmungsfläche umzuwandeln?

Also es gibt auf der einen Seite immer die Theorie, die ist meist gut begründbar und schlüssig. Andererseits wird es immer etwas komplizierter, wenn es um lebende Menschen geht. Als wir bei den Evakuierungen nachts mit in den Dörfern waren, haben mir Menschen, die seelisch außer sich waren, erzählt, dass sie schon Mal in ihrem Leben vertrieben wurden und gerade hier ihre neue Heimat gefunden hatten. Oder nach der Wende gerade erst wieder Fuß gefasst hatten.

Und da hat man gemerkt, wie tief das alles sitzt und ich glaube, auch so was muss einfließen in Entscheidungen. Deshalb stehe ich zu dem, was wir damals gemacht haben.